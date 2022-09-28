Красно-белые способны громить только аутсайдеров.

29 августа на групповом этапе Кубка России пройдет одно из самых горячих противостояний русского футбола — «Спартак» примет «Зенит». Команды встретятся в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 19.30 мск. Обслужит матч арбитр из Дмитрова Виталия Мешков.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Спартак» — «Зенит» 29 сентября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ в предстоящей игре отдали предпочтение гостям: поставить на успех сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.86, вероятность — около 52%. Победа «Спартака» предложена с котировкой 4.00 (25%), ничья доступна за 4.20 (23%).

Три самых возможных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 7.50;

• победа «Зенита» 2:1 — за 8.10;

• их успех 1:0 — за 9.30.

В этом сезоне команды встречались уже дважды, и оба раза санкт-петербуржцы обыграли принципиального соперника. В Суперкубке России «Зенит» разгромил красно-белых (4:0), в восьмом туре РПЛ победил уже не так крупно (2:1). Верите, что на этот раз «Спартак» хотя бы не проиграет? Поставить на это можно с котировкой 2.00.

Красно-белые не побеждали «Зенит» в официальных матчах с ноября 2017-го. При этом игры между командами получались достаточно результативным, и часто отличались оба коллектива — это произошло в семи из последних 10 встреч. Рынок на голы от обеих команд оценен в 1.58, «обе забьют — нет» идет за 2.38.

«Спартак» — «Зенит»: прогноз и анализ матча Кубка России 29 сентября 2022 года

«Зенит» дважды в этом сезоне обыграл москвичей. В последнее время встречи с санкт-петербуржцами превратились в кошмар для красно-белых: «Спартак» не побеждал соперника на протяжении 11 официальных матчей, из них проиграл в семи. Удручающую статистику подкрепляют и общие результаты команд: «Зенит» выиграл четыре последних чемпионата России, «Спартак» за это время зацепил лишь Кубок страны.

Команда Сергея Семака отлично вошла в сезон-2022/23: за 13 игр во всех турнирах «Зенит» проиграл лишь однажды, победил 10 раз и оформил три ничьи. Несколько побед петербуржцев получились очень яркими: например, 8:0 над «Оренбургом», 5:0 над «Локомотивом», 4:0 со «Спартаком» в Суперкубке.

Классную форму набрали бразильские лидеры команды. Малком за 12 матчей во всех турнирах настрелял 7+6 по системе «гол+пас». Вендел за такое же количество игр — 6+2. Правда, в Кубке России легионеры провели на двоих лишь 35 минут: в этом турнире Семак пробует других игроков.

Ждете еще один результативный матч от «Зенита»? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола предложен за 1.70, ИТМ2 (1.5) — за 2.15.

«Спартак» после мощного старта шел на первом месте в РПЛ, но уже сполз на пятую строчку и отстал от лидирующих санкт-петербуржцев на семь очков. Причина регресса — слабое выступление команды с конца августа. В последних семи играх москвичи проиграли трижды.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Зенит» 29 сентября 2022 года

Красно-белые в новом противостоянии с командой Сергея Семака справедливо считаются аутсайдерами. «Спартак» в этом сезоне кисло выступает с топовыми и стилистически неудобными соперниками: проиграл «Динамо» (0:1), «Ростову» (2:4) и дважды «Зениту». Коллектив прекрасно смотрится против хилых оппонентов, но стопорится при появлении мощного сопротивления. Даже кризисный «Локомотив» доставил «Спартаку» проблемы в последнем туре РПЛ.

«Зенит» в прошедших играх с москвичами почти не испытывал проблем. Вероятно, нас ждет еще одна победа команды Сергея Семака.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.86.