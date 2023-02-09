Дзюба в «Локомотиве»: забьет не меньше трех и удалится впервые за 14 лет?

Артем приехал спасти команду от вылета.

Артем Дзюба наконец нашел новый клуб. После неудачного опыта в Турции, где нападающий провел всего четыре матча за «Адану Демирспор» (165 минут, один гол), он вернулся в РПЛ. Изначально на экс-капитана сборной России претендовали «Торпедо» и «Нижний Новгород», но в итоге Артем согласовал полугодичный контракт с «Локомотивом». В новом клубе Дзюба взял любимый номер Криштиану Роналду — семерку.

Сколько голов забьет самый обсуждаемый форвард страны за железнодорожников? «СЭ» и букмекерская компания БЕТСИТИ оценили шансы Артема вытащить москвичей с 14-й строчки турнирной таблицы РПЛ.

Повторит ли Дзюба результативность эпохи «Зенита»?

Прошлый сезон был для Артема непростым: он играл за «Зенит» на фоне скандалов и разговоров о расставании с клубом. Несмотря на это, форвард был, как всегда, достаточно результативен: забил 13 мячей во всех турнирах, в том числе оформил хет-трик в ворота «Нижнего Новгорода». В РПЛ Артем отличился 11 раз за 1606 минут на поле — в среднем ему требовалось 146 минут на гол. Чуть меньше, чем в «Зените», Дзюба провел матчей в «Спартаке» — 166. За красно-белых он забил 38 мячей — один каждые 258 минут.

В «Локомотив» нападающий перешел после полугодичного перерыва, поэтому его физическая форма вызывает вопросы. Но несмотря на это, Артем наверняка все равно будет основным форвардом. Во-первых, у Дзюбы есть необходимая мощь и умение игры в лиге, чтобы забивать трудовые голы. Во-вторых, «Локо» потерял Изидора (лечится), Керка и Раконьяца (ушли в аренду), лишившись разнообразия выбора в атаке. Артем будет одной из двух-трех опций. На то, что за оставшиеся 13 туров он забьет три и более мяча, котировка — 1.72. На ТМ 2.5 — 2.00.

В прошлом сезоне Дзюба был полезен еще и в подыгрыше — оформил семь ассистов в 28 матчах чемпионата России. В прежние годы он также здорово помогал партнерам в атаке: например, в розыгрыше-2019/20 отдал 14 голевых передач, а в сезоне-2018/19 — 12. Считаете, что в «Локо» он станет автором как минимум трех ассистов? ТБ 2.5 идет за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.75.

Есть возможность поставить на гол Артема со штрафного удара. Однако вероятность такого события очень мала — в последний раз Дзюба поразил ворота таким образом в составе «Томи» в сезоне-2009/10. Коэффициент — 8.00.

Будет ли Артем агрессивен на поле?

В бытность игроком «Зенита» Дзюба нередко выводил команду на поле с капитанской повязкой и решал с судьями вопросы во время игры, однако всегда был корректен. В прошлом сезоне он не получил ни одного предупреждения в 39 матчах во всех турнирах. Всего на счету Артема девять желтых карточек в последних пяти сезонах за клуб из Санкт-Петербурга. В «Локомотиве» он будет действовать жестче и чаще нарываться на неприятности? На то, что он заработает два и более «горчичника», котировка — 3.55. На ТМ 1.5 — 1.25.

Также можете сделать ставку на удаление Артема за 5.10. А на отсутствие красной карточки поставить за 1.13.