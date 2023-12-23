Роналду подчинил себе саудовскую лигу: лидирует в списке бомбардиров и по «гол плюс пас». Что будет с Кришем в 2024 году?

Суммарно за «Аль-Наср» и сборную португалец настрелял 51 мяч.

Криштиану Роналду разрывает за «Аль-Наср»: в 16 турах чемпионата Саудовской Аравии оформил 17 мячей и девять ассистов. Португалец не только возглавляет список лучших бомбардиров, но и находится на первом месте в лиге по системе «гол плюс пас».

Если же рассматривать все турниры, то число результативных действий форварда в составе клуба из Эр-Рияда перевалило за 30 (21+11). А на прошлой неделе Роналду достиг отметки 50 голов за клуб и сборную Португалии в 2023 году. Причем сделал это быстрее Харри Кейна и Килиана Мбаппе, а раньше Криша управился лишь Эрлин Холанн.

«Все это благодаря непоколебимой поддержке моих партнеров по команде, болельщиков и моей семьи! В этом году остается время еще для нескольких голов», — так 38-летний нападающий высказался о своем достижении.

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22 декабря португалец нанес 51-й результативный удар в календарном году, но ранее Кейн и Мбаппе тоже улучшили показатели — на счету форвардов «Баварии» и «ПСЖ» по 52 мяча. С той же цифрой 50 голов остался только Холанн — норвежец из «Манчестер Сити» пропустил почти весь декабрь из-за травмы.

Сможет ли пятикратный обладатель «Золотого мяча» перенести текущий уровень скорострельности в 2024 год? Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ склоняются к тому, что к концу сезона саудовской лиги Криштиану оформит 33-34 гола. На тотал больше 33.5 можно поставить с коэффициентом 1.90, ТМ 33.5 идет за близкие 1.80. В последний раз отметку 30 точных выстрелов в национальном чемпионате Роналду перешагнул в серии А-2019/20, когда забил 31 мяч за «Ювентус».

В нынешнем сезоне португалец реализовал лишь один прямой удар со штрафного, но специалисты верят в меткость нападающего при исполнении стандартов: ТБ 1.5 оценили в 1.50, ТМ 1.5 — в 2.45.

Также Криштиану положил четыре гола с пенальти, но эксперты не уверены, будет ли их больше девяти по итогам всего чемпионата: ТБ 8.5 предложили за 1.80, ТМ 8.5 — за 1.90.

За 16 туров Роналду сделал девять голевых передач — больше, чем за три предыдущих сезона, вместе взятых (восемь). Если верите, что подвиги португальца в подыгрыше продолжатся, присмотритесь к ТБ 16.5 ассиста — его дали за 1.80, ТМ 16.5 доступен за 1.90.

С дисциплиной у форварда все прекрасно — ни одной желтой и красной карточки. ТБ 2.5 предупреждения представили за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.62. На то, что Криш удалится как минимум однажды, можно сыграть за 3.85, ТМ 0.5 — за 1.22.

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