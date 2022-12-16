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Сегодня, 14:15

Месси раз и навсегда докажет, что он лучше Роналду? В финале он претендует на четыре приза

Евгений Коростелев
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Капитан сборной Аргентины близок к удивительному достижению.

Аргентина и Франция 18 декабря в Лусаиле определят сильнейшую сборную планеты. Результат во многом будет зависеть от лидеров команд — Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. Для 23-летнего француза это будет один из многих матчей на мундиале, а для легендарного аргентинца — последний на главных турнирах четырехлетия. Завершить путешествие Лео может, собрав полный мешок наград.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают следующий вариант для ставки: на то, что Месси выиграет чемпионат мира, станет лучшим бомбардиром и игроком турнира, а также самым ценным футболистом финала, можно поставить за 3.20.

Лео очень хорош в Катаре: в шести матчах он забил пять мячей и сделал три ассиста, два его гола оказались победными.

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В первом туре группового этапа против Саудовской Аравии капитан «Альбиселесте» реализовал пенальти и забил один из трех голов, которые были отменены из-за офсайдов. Уже в следующей игре ему нужно было притащить команду к победе, и он это сделал — открыл счет дальним ударом, а затем ассистировал Энцо Фернандесу. Завершил предварительный этап Лео не самым удачным матчем против Польши — Войцех Щенсный потащил его удар с пенальти

Но в плей-офф Месси сиял. Для начала с передачи Отаменди забил в ворота Австралии. Затем реализовал 11-метровый в ворота Нидерландов и оформил лучший ассист турнира — на гол Науэлю Молине. Завершил же Лео перфоманс, сделав 1+1 в игре с Хорватией. Его обыгрыш Йошко Гвардиола и пас на Хулиана Альвареса стали еще одним украшением турнира.

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Также Месси пять раз был признан лучшим игроком встреч — только в первой игре его опередил вратарь Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Оваис. В том числе поэтому Лео — главный претендент на приз лучшему игроку турнира, а его единственный конкурент — Килиан Мбаппе. Поставить на аргентинца можно за 1.20.

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