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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

Седьмой подряд титул «Зенита» или чудо-дебют Станковича в «Спартаке»? Кто станет чемпионом России в сезоне-2024/25

Ставки и коэффициенты на чемпиона РПЛ в сезоне-2024/25
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ФК «Зенит».
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»
Деян Станкович («Спартак»).
Фото Global Look Press
Максим Глушенков («Зенит»).
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»
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Петербуржцы в поисках конкурентов.

Финиш сезона-2023/24 получился необычайно драматичным. Обладатель титула определялся в заключительном туре, главным фаворитом гонки считалось «Динамо», но на протяжении получаса в онлайн-таблице лидировал «Краснодар».

Развязка наступила на 85-й минуте матча «Зенита» с «Ростовом». Гол Артура принес петербуржцам шестое чемпионство кряду — это повторение рекорда «Спартака» по длительности серии. А еще клубы сравнялись по количеству побед в постсоветскую эпоху — по 10.

«Спорт-Экспресс» рассказывает, на кого обратить внимание в погоне за золотом следующего розыгрыша РПЛ.

Главный фаворит

Аналитики букмекеров считают, что «Зенит» снова не встретит сопротивления на пути к чемпионскому титулу, — триумф коллектива Сергея Семака идет с коэффициентом 1.55.

Сине-бело-голубые активно работают над усилением: за 6,3 миллиона евро увели у «Локомотива» лучшего ассистента прошлого розыгрыша РПЛ — Максима Глушенкова. Полузащитник уже успел ярко проявить себя в Суперкубке России — оформил дубль в ворота «Краснодара».

Максим Глушенков («Зенит»).
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»

Вратарскую позицию усилил блиставший эффектными сейвами в «Балтике» Евгений Латышонок — он перебрался в Санкт-Петербург за 300 тысяч евро. Также клуб подписал Сергея Волкова из «Краснодара» (5 миллионов евро), Юрия Горшкова из «Крыльев Советов» (1,26 миллиона евро) и выкупил у «Локо» Вильсона Изидора (4 миллиона евро).

В списке потерь только ушедшие свободными агентами Данил Круговой (ЦСКА) и Александр Васютин («Акрон»). Но трансферы на выход еще ожидаются: по словам заместителя гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина, «кого-то из нынешнего состава 1 сентября в команде не будет». Вероятно, речь идет о футболистах, на которых Семак не рассчитывает.

Если не «Зенит», то кто?

По мнению экспертов, главным конкурентом сине-бело-голубых станет «Спартак». Правда, шансы москвичей закончить сезон на первом месте оценили невысоко — за 8.00.

У красно-белых новый тренер — Деян Станкович. В прошлом сезоне серб привел «Ференцварош» к победе в чемпионате Венгрии. А до этого 2,5 года возглавлял «Црвену Звезду», с которой трижды выиграл Суперлигу Сербии и взял два Кубка Сербии. Но скромная работа «Спартака» на трансферном рынке пока не намекает на чемпионские амбиции. На данный момент клуб потратил только 2 миллиона евро на Виллиана Жозе — в минувшем розыгрыше ла лиги бразилец оформил 10 голов и пять ассистов за «Бетис».

Вместо подписания новых игроков москвичи сосредоточились на расставании с ненужными: свободными агентами «Лукойл Арену» покинули Георгий Джикия, Леон Классен, Квинси Промес, Алекс Крал, Виктор Мозес и Кейта Бальде.

Деян Станкович («Спартак»).
Фото Global Look Press

На потенциальный триумф «Динамо», «Локомотива» или ЦСКА специалисты дали одинаковую котировку 12.00. В прошлом сезоне московские клубы финишировали на третьем, четвертом и шестом местах соответственно.

На то, что Мурад Мусаев приведет «Краснодар» к первой в истории клуба победе в РПЛ, можно поставить за 15.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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