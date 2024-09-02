СКА, «Локомотив», ЦСКА или кто-то другой? Главные фавориты нового сезона КХЛ

Прошлогодний чемпион котируется далеко не первым.

3 сентября начинается новый сезон КХЛ — в стартовом матче встретятся прошлогодние финалисты Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив». Чемпионом тогда стала команда из Магнитогорска. В предстоящем розыгрыше шансы «Магнитки» на повторение успеха оцениваются не так высоко. Представляем главных фаворитов нового сезона КХЛ.

СКА

Команда Романа Ротенберга катастрофично начала прошлый сезон, но по ходу разогналась и по итогу заняла второе место в регулярном чемпионате, а в Кубке Гагарина считалась одним из фаворитов. Правда, в четвертьфинале петербуржцев неожиданно смял «Автомобилист» (4:1). Поставить на победу СКА в Кубке Гагарина в предстоящем сезоне можно с коэффициентом 5.50, армейцев считают главными претендентами на триумф.

Петербуржцы летом выиграли предсезонный турнир имени Николая Пучкова и неплохо усилились — из-за океана забрали Евгения Кузнецова и Никиту Зайцева. В России команда подобрала Сергея Плотникова, Михаила Григоренко, Сергея Андронова, вернула из аренды талантливого Матвея Мичкова, а также подписала еще нескольких известных игроков. К началу сезона СКА подошел в хорошем состоянии.

«Я думаю, что команда готова к новому сезону — поделился игрок армейцев Сергей Толчинский. — Естественно, все равно по ходу сезона нам предстоит еще долгий путь. У нас есть определенные задачи. Нам есть над чем работать, есть что улучшать, и я думаю, по ходу сезона будем что-то корректировать, что-то шлифовать. А так в принципе, думаю, команда выглядит отлично, и то, что мы выиграли предсезонный турнир, тому доказательство».

«Локомотив»

Ярославцы в прошлом сезоне добрались до второго финала Кубка Гагарина в истории и вновь проиграли — «Металлург» в четырех матчах не оставил шансов на первый трофей. К предстоящему сезону железнодорожники вновь подошли в числе главных фаворитов турнира: их триумф предложен с котировкой 6.50, выход в финал доступен за 3.30.

«Локомотив» тоже выиграл предсезонный турнир — Кубок Блинова, на котором соперничал с «Трактором», «Авангардом», «Сибирью и «Барысом». Также команда летом оформила один из самых громких трансферов КХЛ — подписала Александра Радулова, который последние два сезона выступал за «Ак Барс». Также в Ярославль приехал канадский нападающий Байрон Фроуз, но в целом команда решила почти не менять состав, отлично работавший в прошлом сезоне.

«Если честно, это было неожиданно, — оценил новичков нападающий «Локомотива» Георгий Иванов. — Для меня это легенда российского хоккея, очень яркий игрок, всегда заряжен только на победу. Даже сейчас на каждой тренировке Радулов доказывает, что хочет побеждать. Фроуз хорош на точке, здорово играет под воротами. У него есть этот узнаваемый североамериканский агрессивный стиль. Он хорошо влился в коллектив, у нас есть ребята, кто хорошо говорит по-английски. Они подсказывают Фроузу».

ЦСКА

Московские армейцы считаются третьим фаворитом Кубка Гагарина: поставить на их победу можно с коэффициентом 7.50. До прошлогодней победы «Металлурга» именно ЦСКА забрал два подряд титула, а всего является трехкратным чемпионом. Правда, в прошлом сезоне столичная команда затормозила уже в первой стадии плей-офф — «Локомотив» разбил ее 4:1.

После прошлогоднего провала ЦСКА серьезно поработал на трансферном рынке и даже сменил главного тренера — вместо Игоря Федотова приехал Илья Воробьев. Также команда подписала сразу 13 игроков, вернув нескольких россиян из Северной Америки: Дениса Гурьянова, Руслана Исхакова и других. Правда, не все считают такие переходы усилением для команды и в целом для лиги.

«Возвращаются из Америки те, у кого возраст дает о себе знать. Либо те, кто просто не может себя там проявить по истечении определенного количества времени. Говорить о том, что КХЛ с их возвращением станет сильнее и красочнее, я бы не стал. Подготовка кадров в России стоит на нуле. Все клубы, имеющие великолепные условия, не могут похвастаться тем, что готовят хоккеистов на высшем уровне», — поделился экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев.

У кого есть шансы на победу?

• «Авангард» — за 8.00;

• «Динамо» — за 9.00;

• «Металлург» — за 10.0;

• «Ак Барс» — за 15.0;

• «Спартак» — за 20.0.