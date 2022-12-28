Овечкин в битве за личные награды сезона НХЛ. Какие шансы у россиянина стать лучшим снайпером, бомбардиром и игроком регулярки?

Александру нужно прибавлять.

Александр Овечкин проводит мощный сезон в НХЛ: русский форвард «Вашингтона» гонится за рекордом Уэйна Гретцки по голам в лиге и претендует на индивидуальные награды.

Букмекерская компания БЕТСИТИ оценила шансы Алекса на Харт Трофи, Морис Ришар Трофи и Арт Росс Трофи.

Возьмет ли Овечкин Харт Трофи?

Награда имени Дэвида и Сесила Харт вручается игроку, который по итогам регулярного чемпионата НХЛ внес наибольший вклад в успех своей команды. Овечкин трижды забирал эту премию — в 2008-м, 2009-м и 2013-м. Рекордсмен Харт Трофи — Уэйн Гретцки: канадец побеждал девять раз, причем одна из серий растянулась на восемь лет.

Александр — однозначный лидер «Вашингтон Кэпиталз» в этом сезоне: за 37 игр нападающий уже набрал 41 балл по системе «гол+пас» (22+19), чем внес весомый вклад в подъем «Кэпс» на промежуточное пятое место в Восточной конференции. Больше никто в составе столичной команды не набрал даже 30 результативных действий: преследующий Овечкина Евгений Кузнецов насобирал всего 29 очков.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ включили Овечкина в число претендентов на Харт Трофи: поставить на то, что награда достанется Алексу, можно с коэффициентом 50.0. Главные фавориты на премию — Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюс: котировки на их победу — 3.50 и 5.50 соответственно.

Также на Харт Трофи претендуют другие россияне:

• победа Кирилла Капризова или Никиты Кучерова идет за 20.0;

• Игоря Шестеркина — за 30.0;

• успех Андрея Василевского — за 40.0;

• Евгения Малкина — за 70.0.

Перехватит ли Овечкин у Макдэвида Морис Ришар Трофи?

Награда, названная в честь легенды «Монреаль Канадиенс», вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. Ришар — первый игрок в истории, который забросил в регулярке 50 шайб и оформил 500 голов за карьеру.

Овечкин — рекордсмен Морис Ришар Трофи: нападающий забирал награду девять раз, последний — в 2020 году. Лучший результат по голам Александр установил в 2008-м (65), в том же году он впервые выиграл награду. Кроме символа «Вашингтона» из россиян премию забирали Илья Ковальчук и дважды Павел Буре.

Поставить на то, что в этом сезоне Александр в десятый раз выиграет Морис Ришар Трофи, можно с коэффициентом 12.0. Сейчас Овечкин забросил 22 шайбы — это седьмой результат в лиге, но от идущего вторым Тейджа Томпсона его отделяют лишь четыре шайбы. Лучший бомбардир НХЛ на данный момент — Коннор Макдэвид, у него уже 31 гол. Котировка на победу канадца — 2.00.

Другие россияне тоже претендуют на Морис Ришар Трофи:

• успех Кирилла Капризова можно взять за 15.0 (19 голов);

• Никиты Кучерова — за 60.0 (13);

• Евгения Малкина — за 75.0 (11).

Насколько близок Овечкин к Арт Росс Трофи?

Эта награда достается лучшему бомбардиру регулярного сезона НХЛ. Капитан «Вашингтона» только однажды в карьере забрал приз — в 2008 году, когда набрал 112 баллов. Также Арт Росс Трофи выигрывали Никита Кучеров и Евгений Малкин (дважды). Рекордсмен — Уэйн Гретцки — становился обладателем награды 10 раз.

В этом сезоне Овечкин пока совершил 41 результативное действие за 37 матчей регулярки — это 12-й результат в НХЛ. Поставить на победу Александра в премии можно с коэффициентом 80.0. Главные фавориты Арт Росс Трофи — Коннор Макдэвид (67 очков) и Леон Драйзайтль (57): котировки на их победу 1.55 и 3.50 соответственно. Также неплохие шансы у Никиты Кучерова (49): его триумф доступен за 10.0.

Шансы других россиян на Арт Росс Трофи оценены значительно ниже:

• выигрыш Малкина идет за 100 (33);

• Евгения Кузнецова — за 120 (29).