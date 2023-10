Team Spirit и Gladiators — главные фавориты The International 2023

12 октября стартует главный турнир года по Dota 2 — The International 2023. Букмекерская компания PARI открыла линию на победителя чемпионата. По оценкам аналитиков, больше всего шансов завоевать Эгиду у Gladiators и Team Spirit.

Gaimin Gladiators в этом году выиграли три «мэйджора» и еще три внесезонных турнира. Однако на последнем ивенте перед TI коллектив провалился, заняв только восьмое место на DreamLeague Season 21. Однако ростер dyrachyo все еще считается основным претендентом на Аегис. Вероятность чемпионства Gladiators оценивается котировкой 4.00.

Такой же коэффициент — 4.00 — аналитики дают и на Team Spirit. После замены мидера в конце 2022-го коллектив не лучшим образом начал сезон. Однако перед TI ростер Miposhka выиграл два турнира подряд — Riyadh Masters 2023 и DreamLeague Season 21.

Следом в списке основных претендентов на трофей расположились два европейских ростера — Team Liquid и Tundra Esports. Liquid заняла первое место в рейтинге DPC, трижды став серебряным призером «мэйджоров». На коллектив Nisha можно поставить с коэффициентом 5.20. Tundra приедет в Сиэтл в качестве действующего чемпиона The International. Однако с прошлого TI состав коллектива изменился — из-за проблем с ментальным здоровьем ростер покинул Saksa, его место занял Nine, пересевший на «четверку», а новым мидером стал двукратный чемпион The International Топиас Topson Таавитсайнен. На победу Tundra можно поставить с коэффициентом 6.80.

На BB Team, которая в этом сезоне завоевала серебро и бронзу на турнирах серии DreamLeague, можно поставить с коэффициентом 7.20. Лидер китайского региона LGD Gaming не выступала на турнирах с июля, когда заняла 9-12-е место на Riyadh Masters 2023. Вероятность победы ростера NothingToSay на TI12 оценивается котировкой 11.0. На Shopify Rebellion, которая в конце сентября стала второй на DreamLeague Season 21, можно поставить с коэффициентом 12.0.

Шансы сразу трех команд аналитики оценили котировкой 15.0 — Quest Esports, Azure Ray и 9 Pandas. Первые две прошли на The International через региональные отборочные. 9 Pandas, у которых в этом сезоне есть бронзовая медаль «мэйджора», за несколько недель до The International расстались со своим тренером.

Коэффициент 20.0 аналитики дают на лучшую команду юго-восточной Азии — Talon Esports. Коллектив занял третье место на первом «мэйджоре» сезона, а также на Riyadh Masters 2023. Игроки Team Spirit назвали Talon в числе основных претендентов на Аегис. С таким коэффициентом можно поставить и на чемпионство Evil Geniuses, хотя коллектив из Южной Америки провалил концовку сезона. Вероятность триумфа другой команды из ЮА — beastcoast — оценивается котировкой 42.0. Из команд, которые прошли на The International 2023 напрямую через DPC-очки, меньше всего аналитики верят в TSM и дают на нее котировку 45.0.

Большинство коллективов, отобравшихся на TI12 через региональные квалификации, аналитики относят к андердогам. Исключением стали Entity (коэффициент 20.0) и Team SMG (коэффициент 22.0). Последняя приедет на чемпионат мира в измененном составе — с новым тренером Сонг Го Heen Ли из Team Secret и офлейнером MinD_ContRoL из Nigma.

Победительницу региональных квалификаций для СНГ команду Virtus.pro аналитики оценили коэффициентом 47.0. На успех двух ростеров, прошедших на TI через отборочные для Южной Америки, — Thunder Awaken и Keyd Stars — дают коэффициенты 101 и 201 соответственно. На чемпионство Nouns из Северной Америки можно поставить с котировкой 151.

Клиенты PARI склоняются к тому, что триумфатором станут Team Spirit. На успех этой команды приходится 57% от всего объема ставок на победителя турнира. Для сравнения, на Gladiators сделано более 15%.

PARI также предлагает поставить на то, команда из какого региона выиграет турнир. Если триумфатором станет ростер из Западной Европы, сыграет коэффициент 1.30. Заключить пари на то, что чемпионом окажется восточноевропейский коллектив, можно за 2.20. Вероятность победы китайской команды оценивается коэффициентом 5.30, североамериканской — 9.00, а триумф ростера из Южной Америки котируется за 10.0. Меньше всего шансов у коллективов из Юго-Восточной Азии (11.0).

The International 2023 пройдет с 12 по 29 октября в Сиэтле, США. На чемпионате мира выступят 20 коллективов из шести регионов.