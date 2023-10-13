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Сегодня, 15:15

Цзю ждет супербой с Чарло. Но перед этим он должен расправиться с Мендосой

Прогноз и ставка на бой Тимофей Цзю — Брайан Мендоса 15 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Тим Цзю.
Фото Getty Images
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Боец из Австралии подошел к поединку непобежденным.

15 октября непобежденный австралиец Тимофей Цзю сойдется с американцем Брайаном Мендосой. Средневесы возглавят боксерский турнир в австралийском Бродбиче и выйдут на ринг ориентировочно в 13.00 по московскому времени. В России легально посмотреть поединок не получится.

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Коэффициенты букмекеров на бой Цзю — Мендоса 15 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ практически не сомневаются в победе австралийца с российскими корнями: поставить на успех Тимофея можно с коэффициентом 1.10, что составляет приблизительно 89% вероятности. Триумф Мендосы оценен в 7.75 (10%), котировка на «мирный» исход — 29.0 (1%).

Оба бойца не любят доводить бои до судейских решений. Поставить на то, что их поединок завершится досрочно, можно за 1.44. Обратный рынок доступен за 2.66.

Также предложено выбрать один из многочисленных вариантов тотала по раундам:

• ТБ 8.5 раунда — за 1.50, ТМ 8.5 — за 2.50;

• ТБ 9.5 раунда — за 1.80, ТМ 9.5 — за 1.95.

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Цзю подошел к бою после двух побед нокаутами подряд: очередной успех Тима с помощью КО/ТКО можно взять за 1.66, противоположный рынок идет за 2.15. Аналогичные ставки на соперника россиянина доступны за 12.0 и 1.02 соответственно.

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Тимофей Цзю — Брайан Мендоса: прогноз и анализ боя 15 октября 2023 года

Цзю выглядит серьезным фаворитом: сын легендарного Кости Цзю победил во всех 23 боях в карьере, 17 раз он выиграл нокаутом. Предыдущий поединок Тимофей провел 18 июня, уже в первом раунде вырубив опытного мексиканца Карлоса Окампо. Причем 28-летний спортсмен уже не в первый раз победил в стартовом отрезке боя.

Против Окампо Цзю впервые защитил титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе — этот титул он будет оборонять и в предстоящем поединке. Мендоса в своем предыдущем бою впервые в карьере прикоснулся к чемпионству — забрал временный пояс по версии WBC в полусреднем весе. 29-летний американец тоже победил нокаутом, правда, не так рано — только в седьмом раунде.

Мендоса также не любит затягивать поединки: 16 из 22 он выиграл нокаутами, а к предстоящей зарубе подошел после трех досрочных викторий. Но в отличие от соперника Брайан дважды проигрывал, причем не так давно — в 19-м и 21-м боях в карьере (всего он 24 раза выходил на ринг).

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Файтеры обладают схожими физическими данными: Мендоса чуть выше (178 сантиметров против 174), но у Цзю немного больше размах рук (183 против 178). Впрочем, Тим не рассматривает американца как достойного оппонента. «Сначала Мендоса, а затем мегабои. Титулы придут, но я хочу, чтобы в моем послужном списке были большие имена», — поделился боксер.

Прогноз и ставка на бой Цзю — Мендоса

Цзю входит в топ-10 средневесов по версии WBO, WBC, IBF и WBA, а также не потерпел ни одного поражения в 23 боях — в них он 17 раз добился досрочных побед. К предстоящей схватке Тим подошел после двух триумфов нокаутами. Мендоса вряд ли сможет сдержать действующего чемпиона по версии WBO. Американец уступал менее заметным спортсменам и только в апреле достиг наивысшей точки в карьере — забрал временный чемпионский пояс по менее престижной версии WBC.

Рекомендуемая ставка: победа Цзю нокаутом за 1.66.

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