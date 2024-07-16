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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Тобол» пропустил от «Ружомберока» пять мячей в первой встрече Лиги Европы. Дома казахстанцы отомстят за разгром

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги Европы «Тобол» — «Ружомберок» 18 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Цотне Мосиашвили («Тобол»).
Фото Официальный сайт «Тобола»
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Коллектив из Костаная уверенно выступает на родном стадионе.

18 июля пройдет ответный матч первого отборочного раунда Лиги Европы между казахстанским «Тоболом» и «Ружомбероком» из Словакии. Первая встреча закончилась крупной победой словаков 5:2. Игра на стадионе «Центральный» в Костанае начнется в 18.00 по московскому времени. Главный арбитр — Миккель Реддер из Дании. В России легальной трансляции события не будет.

Лига Европы. 1-й отборочный раунд
18 июл, 18:00. Tcentralny (Кустанай)
Тобол Кс
Ружомберок

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги Европы «Тобол» — «Ружомберок» 18 июля 2024 года

По мнению букмекеров, у хозяев больше шансов на победу в основное время: поставить на них можно с коэффициентом 1.65, вероятность этого исхода — примерно 61%. Выигрыш гостей доступен с котировкой 4.80 (15%), ничья идет за меньшие 4.15 (24%).

Проход казахстанцев в следующий раунд выставлен в линии за внушительные 6.40, этот рынок на «Ружомберок» предложен за 1.12.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.20.

Рынок «обе забьют» дан за 1.77, обратный вариант оценен в 2.05.

Комбинированная опция на победу «Тобола» и тотал больше 1.5 мяча доступен за 1.94.

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«Тобол» — «Ружомберок»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги Европы 18 июля 2024 года

Первая встреча закончилась разгромной победой коллектива из Словакии (5:2), который дожал соперника во втором тайме — после ничьей 2:2 в стартовой половине вонзил три безответных мяча. «Ружомберок» показал отличную эффективность, реализовав половину из 10 ударов. «Тобол» выглядел в атаке не менее напористо — предпринял 11 попыток забить и подал аж 10 угловых, но куда менее чутко отнесся к имеющимся шансам.

У казахстанцев сезон находится в самом разгаре, ведь их национальный чемпионат проводится по системе «весна-осень». «Ружомберок» же 11 июля вышел на первый официальный матч сезона, в котором отлично себя проявил. В первенстве Казахстана дела у «Тобола» идут неплохо — после 12 туров клуб набрал 19 баллов и по потерянным очкам идет вровень с идущим вторым «Актобе». Сами костанайцы занимают четвертую строчку.

Ради подготовки к ответной встрече «Тобол» даже перенес игру чемпионата с «Кызыл-Жар», которая должна была состояться 14 июля. Правда, команда из Костаная в последнее время упустила стабильность в результатах — выиграла лишь в четырех из 11 предыдущих матчей во всех турнирах (включая первую встречу со словаками) и потерпела шесть поражений.

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«Ружомберок» нельзя отнести к лидерам чемпионата Словакии — команда лишь раз в последних семи розыгрышах заскочила в топ-3, заняв третью строчку в сезоне-2021/22. Гораздо чаще команда финишировала в районе шестого-седьмого места. В нынешний розыгрыш Лиги Европы она попала благодаря победе в национальном Кубке.

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Прогноз и ставка на матч «Тобол» — «Ружомберок»

В предстоящем матче точно можно ожидать стремительную игру от хозяев с самого начала. Тем более в первом поединке «Тобол» дважды поразил ворота соперника уже в первом тайме, открыв счет на девятой минуте. Коллектив из Костаная отличился минимум дважды в трех последних матчах во всех турнирах, а всего забил за это время восемь раз. К тому же парни Нурбола Жумаскалиева уверенно выступают дома — в этом сезоне победили в семи из девяти встреч. В пяти из них зрители увидели минимум два забитых мяча.

Рекомендуемая ставка: победа «Тобола» и тотал больше 1.5 мяча за 1.94.

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