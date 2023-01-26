Кто из нынешних игроков сможет дотянуться до легенд?

Регулярный чемпионат НБА в самом разгаре: до старта плей-офф осталось чуть меньше трех месяцев, поэтому команды мобилизуют максимальное количество ресурсов для попадания в число лучших представителей лиги. В текущем розыгрыше в НБА правят европейцы: Никола Йокич и Лука Дончич — главные претенденты на звание MVP.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ вспоминают десятку лучших баскетболистов в истории и рассказывают о шансах действующих игроков на получение индивидуальных наград.

1. Майкл Джордан

Его Воздушество — безальтернативно самый лучший баскетболист в истории игры. Джордан выступал за «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс», за карьеру шесть раз становился чемпионом НБА и в каждом финале признавался MVP. Еще пять раз Майкла называли лучшим игроком регулярного чемпионата. За всю карьеру в плей-офф атакующий защитник набирал мощные 33.4 очка в среднем за матч.

2. Леброн Джеймс

38-летний баскетболист до сих пор выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс» и приносит огромную пользу на паркете. За карьеру Леброн четырежды становился чемпионом НБА и в каждом финале, как и Джордан, забирал звание MVP. Также четыре раза Джеймса признавали самым ценным игроком регулярки, но в этом сезоне американец не претендует на эту награду, хотя продолжает бить рекорды.

Например, Леброн стал первым игроком в истории НБА, который набирал по 40 очков в матчах против всех 30 команд лиги. Также Джеймс близок к рекорду Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам в НБА. До звания лучшего бомбардира в истории НБА ему осталось лишь 177 очков.

Несмотря на отличную форму, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, Леброн не претендует на звание MVP регулярки. Наиболее вероятные кандидаты выглядят следующим образом:

• победа Николы Йокича идет за 1.83;

• Луки Дончича — за 3.75;

• Джейсона Тейтума — за 7.00;

• успех Джоэла Эмбиида — за 9.00;

• Янниса Ядетокунбо — за 11.0.

3. Карим Абдул-Джаббар

Легендарный центровой — самый лучший бомбардир в истории НБА: набрал за карьеру 38 387 очков. Во всех розыгрышах плей-офф, в которых участвовал Карим, он всегда попадал в топ-10 снайперов. Также Абдул-Джаббар становился лучшим в истории лиги по подборам и блок-шотам, но позже другие игроки перебили его достижения. По обоим показателям он до сих пор остается третьим.

Граффити с легендами «Лос-Анджелес Лейкерс». Фото Global Look Press

4. Мэджик Джонсон

Разыгрывающий провел в НБА 13 сезонов, в которых выступал только за «Лейкерс». За это время Джонсон выиграл пять чемпионств и по три раза признавался MVP регулярки и финала плей-офф. В команде даже закрепили за Мэджиком номер 32.

5. Коби Брайант

Трагически разбившийся на вертолете в январе 2020-го Брайант — один из лучших игроков в истории баскетбола. Коби тоже всю карьеру выступал за «Лейкерс», с которым пять раз выиграл чемпионство. За 20 сезонов в НБА результативность Коби в регулярке лишь пять раз опускалась ниже 20 очков в среднем за игру. Американец дважды признавался самым ценным игроком финала и один раз — MVP регулярного чемпионата.

6. Шакил О'Нил

Легендарный центровой крушил кольца и долгое время выступал вместе с Брайантом, с которым они образовали смертоносную пару. Шакил четыре раза выиграл чемпионат НБА: трижды признавался MVP финала, один раз — лучшим игроком регулярки.

В 1993 году О'Нила выбрали новичком НБА. В этом сезоне, по мнению экспертов, наилучшие шансы на эту награду имеют следующие игроки:

• победа Паоло Банчеро идет за 1.07;

• Беннедикта Матюрина — за 9.50;

• Джейдена Айви — за 35.0.

7. Ларри Берд

Легенда «Бостона» трижды становился чемпионом НБА и столько же раз забирал звание MVP финала, причем в 1985-м его команда проиграла в решающей серии, но премия все равно досталась Берду. В среднем за карьеру Ларри набирал 24.3 очка за игру и 10 подборов — показатели дабл-дабла.

8. Уилт Чемберлен

Карьера центрового длилась с конца 1950-х по начало 1970-х — в раннюю эпоху НБА. При этом Уилт показывал сумасшедшую игру даже по современным меркам: в среднем за матч набирал 30.1 очка и собирал 22.9 подбора. При этом чемпионом Чемберлен стал лишь дважды, а приз самому ценному игроку финала забрал только в 1972-м.

9. Билл Расселл

Великий центровой всю карьеру, которая продлилась 13 сезонов, провел в «Бостоне». При этом Расселл — рекордсмен НБА по количеству чемпионств среди игроков. За 13 лет в лиге Билл 11 раз становился чемпионом. Также центровой пять раз признавался MVP регулярного чемпионата.

Аналитики считают, что в этом сезоне наибольшие шансы на победу в лиге имеют следующие команды:

• триумф «Бостона» можно взять за 4.50;

• «Бруклина» — за 6.50;

• «Милуоки» — за 8.00;

• «Денвера» — за 9.00;

• «Голден Стэйта» — за 9.50.

10. Тим Данкан

Форвард завершил карьеру, которая прошла в «Сан-Антонио», недавно — в 2016 году. Данкан пять раз выигрывал чемпионство, трижды становился MVP финала и дважды — регулярного чемпионата. Также в 1998 году Тима признали новичком года в НБА. Он является одним из пяти игроков в истории лиги, которые за карьеру оформили минимум 25 000 очков и 15 000 подборов.