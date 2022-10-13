У автозаводцев есть шанс.

15 октября состоится московское дерби — в матче 13-го тура РПЛ «Торпедо» примет «Локомотив». Игра начнется в 14.00 по московскому времени на стадионе «Лужники», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 13.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Торпедо» — «Локомотив» 15 октября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи гостей. На победу «Локомотива» можно поставить за 1.90, это примерно 50% вероятности исхода. На ничью в матче и успех «Торпедо» шансы одинаковые и оценены котировкой 4.00 (25%).

Если считаете, что «Торпедо» не уступит в дерби, оформите ставку за 1.96.

Подстрахуйтесь при помощи нулевой форы: Ф1(0) доступна за 3.00, Ф2(0) — за 1.42.

Игра получится результативной — так считают эксперты, на тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.88. Вариант «обе забьют» тоже вероятен — его оценили коэффициентом 1.79.

Два гола от «Торпедо» в игре представить тяжело, котировка на ИТБ1 (1.5) — 3.10. А вот у «Локомотива» два и больше мяча вполне ожидаемы, ИТБ2 (1.5) идет за 1.90.

Наиболее вероятный точный счет матча — 1:1 за 6.80.

«Торпедо» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча РПЛ 15 октября 2022 года

Если бы в «Лужники» железнодорожников привез Йозеф Циннбауэр, гости бы уехали ни с чем, максимум — с одним баллом. Сейчас ситуация изменилась, тренер (вместе с Томасом Цорном) покинул «Локомотив». Поэтому шансов будто бы стало немного больше, однако все равно еще сложно сказать, на какой результат могут рассчитывать красно-зеленые.

Причин две. Первая и основная — отсутствие тренера. «Локомотив» неохотно делится информацией, клуб в пресс-релизе даже не указал исполняющего обязанности главного тренера. Лишь благодаря инсайдерам болельщики узнали, что тренирует к «Торпедо» команду Заур Хапов. Много ли он натренирует за несколько дней, и, что главное, вытянет ли команду из психологического кризиса? От ответа на этот вопрос зависит результат встречи, потому что нередко даже с малоизвестными публике и.о. команды могут «воспарить» на некоторое время. Пример с прошлогодней рокировкой Семин-Тедеев в «Ростове» тому доказательство.

Вторая причина, почему тяжело однозначно говорить об успехе «Локо», это «Торпедо». За автозаводцами закрепилось клеймо самой дешевой команды РПЛ по стоимости состава, но это еще не означает самой слабой игры. «Торпедо» держится достаточно уверенно, тренер команды Савичев говорит, что есть надежда. Несмотря на то, что москвичи расположились на последней строчке РПЛ, с «Локомотивом» их разделяет всего три очка. При этом пять из шести своих баллов «Торпедо» заработало в трех последних матчах. В них же заработали и две красные карточки — если ждете, что и с «Локо» будет удаление, поставьте на это за 3.20.

Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Локомотив»

«Торпедо» набирает очки неплохими темпами — пять баллов за последние три игры, в том числе победили ЦСКА. Тут стоит сказать спасибо обороне — при том, что в среднем в створ автозаводцев прилетает восемь ударов за матч, они успешно их парируют и не допускают разгрома, хорошо выдерживают давление, владея мячом всего 45% времени матча в среднем. Нынешний «Локомотив» может и такого давления не предложить, команда в психологическом нокауте и без тренера — так что не проиграть «Торпедо» вполне по силам.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.96.