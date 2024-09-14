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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 03:15

Накануне дерби с «Тоттенхэмом» полузащита «Арсенала» обескровлена. Но терять очки нельзя — «Ливерпуль» и «Сити» уйдут в отрыв

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» 15 сентября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Микель Артета и Мартин Эдегор («Арсенал»).
Фото Getty Images
Деклан Райс («Арсенал»).
Фото Getty Images
Микель Артета («Арсенал»).
Фото Getty Images
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После неудачного старта «шпоры» завязли в середине таблицы.

15 сентября в пятом туре АПЛ пройдет дерби Северного Лондона — «Тоттенхэм» против «Арсенала». Место встречи — стадион «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток судьи Джарреда Джиллетта прозвучит в 16.00 по московскому времени. Матч не покажут в России.

Англия. Премьер-лига. 4-й тур
15 сент, 16:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Арсенал

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» 15 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают «канониров» фаворитами: поставить на победу парней Микеля Артеты можно с коэффициентом 2.34, это примерно 39% вероятности. Выигрыш «Тоттенхэма» предложили за 3.00 (33%). Ничью — за 3.60 (28%).

«Шпоры» уступили «Арсеналу» на своем поле в двух сезонах подряд. Окончание неудачной серии и непоражение команды Энджа Постекоглу дали за 1.64.

Фора (0) на хозяев идет за 2.12, опция Ф2(0) доступна за 1.68.

Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 1.57, обратный вариант — 2.30.

Специалисты не сомневаются, что соперники обменяются голами: сыграть на это событие можно за 1.49. Рынок «обе забьют — нет» представлен за 2.47.

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«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча АПЛ 15 сентября 2024 года

Второй сезон Энджа Постекоглу во главе «шпор» начался с ничьей на «Кинг Пауэр Стэдиум» против вернувшегося в премьер-лигу «Лестера» (1:1). В первой домашней игре чемпионата Сон Хын Мин и компания разгромили «Эвертон» (4:0), но затем снова не победили на выезде — уступили «Ньюкаслу» (1:2).

После трех стартовых туров «Тоттенхэм» увяз в середине таблицы — на 10-й строчке с четырьмя очками. Прошлогодняя кампания в плане результатов складывалась куда позитивнее: первое поражение настигло «шпор» только в начале ноября, а до этого команда шла на беспроигрышной серии из 10 туров.

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«Арсенал» начал чемпионат с уверенной домашней победы над «Вулверхэмптоном» (2:0), а в следующем туре с тем же счетом обыграл «Астон Виллу» в Бирмингеме, но перед международным перерывом обидно потерял очки в матче с «Брайтоном» (1:1).

Кай Хаверц открыл счет на 38-й минуте, а на 49-й хозяева «Эмирейтс» остались в меньшинстве: Деклан Райс получил вторую желтую карточку за откидку мяча. Хотя эпизод получился спорным — после матча к судье Крису Каване были претензии в непоследовательности.

«Мы просто хотим ясности. Жоао Педро выбил мяч в первом тайме за пределы поля и ничего не получил. Дек слегка коснулся мяча и был удален», — сокрушался Букайо Сака.

Деклан Райс («Арсенал»).
Фото Getty Images

На реализацию численного преимущества «Брайтону» потребовалось меньше 10 минут — Жоао Педро забил на 58-й. Гости закончили встречу с преимуществом по xG (1.05 — 1.83), ударам по воротам (22 — 11) и владению мячом (64% — 36%), но отличиться еще раз так и не смогли. Ничья помешала «канонирам» догнать в таблице «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — от лидеров они отстают на два балла.

За три дня до дерби Северного Лондона «Арсенал» объявил о продлении контракта с Микелем Артетой — новое соглашение рассчитано до 2027 года.

«Я невероятно горд, очень взволнован и с нетерпением жду того, что будет дальше. Я горжусь тем, где я нахожусь, и отношениями, которые сложились у меня со всеми в клубе. Мне невероятно повезло каждый день работать с хорошими людьми при наших амбициях. Я очень вдохновлен и чувствую вызов. Я ощущаю поддержку и хочу сделать гораздо больше, чем-то, чего мы уже достигли вместе.

Вместе с игроками и всеми сотрудниками клуба мы с нетерпением ждем предстоящих лет вместе с нашими болельщиками, которые эмоционально преобразили клуб и команду. Наши болельщики изменили нас, мы стали другими. Мы с нетерпением ждем продолжения совместного пути", — поделился эмоциями Артета.

Микель Артета («Арсенал»).
Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Тоттенхэм» — «Арсенал»

Со стороны «шпор» в дерби не примут участия защитник Микки ван де Вен, а также сразу двое форвардов — Доминик Соланке и Ришарлисон. Все они угодили на больничный в конце августа.

У «канониров» большие кадровые потери в полузащите и обороне: Деклан Райс отбывает дисквалификацию, новичок Микель Мерино сломал плечо всего через три дня после трансфера и даже не успел дебютировать за новый клуб, а Мартин Эдегор приехал из сборной Норвегии с травмой голеностопа. Риккардо Калафьори получил повреждение в матче Италии с Францией, Киран Тирни находится в лазарете с июня, Такэхиро Томиясу — с июля.

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«Тоттенхэм» — «Арсенал»: статистика личных встреч

История противостояния соперников насчитывает 195 матчей: у «канониров» 82 победы, у «шпор» — 61. Еще 52 поединка завершились вничью.

В прошлом сезоне дерби на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» осталось за «Арсеналом» (3:2). А в первом круге команды устроили перестрелку на «Эмирейтс», в которой не выявили сильнейшего (2:2).

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»

Обе команды обескровлены — в завершении атак «шпорам» явно будет не хватать травмированных форвардов, «канониры» испытают проблемы с продвижением мяча из-за потерь ключевых полузащитников, которых просто некем заменить. Из-за кадровых потерь соперники сделают ставку на осторожность — тактики в этом дерби будет явно больше, чем голов.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 1.88 (если забьют ровно три — будет возврат).

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур

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