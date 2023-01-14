У « шпор » три подряд домашние победы над « канонирами » в АПЛ.

15 января в АПЛ состоится второй по статусности после игры «МЮ» — «Сити» матч 20-го тура — «Тоттенхэм» примет дома «Арсенал». Встреча пройдет на арене «Тоттенхэм Хотспур», стартовый свисток арбитра Крэйга Поусона прозвучит в 19.30 по московскому времени. В России трансляции матчей чемпионата Англии недоступны.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» 15 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Арсеналу». Победа «канониров» оценена коэффициентом 2.20, что приблизительно 45% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (25%), триумф «Тоттенхэма» предложено взять за 3.30 (30%).

«Шпоры» не проигрывают дома соседям из Лондона на протяжении семи матчей. На то, что они не уступят и на этот раз, котировка — 1.72.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.06.

Вариант «обе забьют» прошел в семи из десяти предыдущих встречах команд. На него можно поставить за 1.69, на противоположный исход — за 2.17.

Пенальти в предстоящем матче оценен в 2.70, удаление — в 5.00.

На победу «Тоттенхэма» хотя бы в одном тайме котировка — 2.07, «Арсенала» — 1.59.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 — за 6.70;

успех «Арсенала» 1:0 — за 8.20;

2:1 — за 8.40.

«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча 20-го тура АПЛ 15 января 2023 года

В последние годы лондонское дерби между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» потеряло непредсказуемость: команды одну за другой выигрывают домашние встречи. С учетом товарищеского матча в 2021-м, «шпоры» выиграли у «канониров» четыре последние битвы на «Арене Тоттенхэм Хотспур». «Гуннеры» ответили тремя успешными играми на родном поле.

Три прошлых матча «шпоры» уверенно забрали у соперника, даже не пропустив ни одного мяча. Но тогда и «Арсенал» был другим. Сейчас это значительно более сбалансированная команда практически без слабых мест. Например, «канониры» очень сильно прокачали атаку: не забили только в двух матчах сезона во всех турнирах, а в АПЛ накидали конкурентам уже 40 мячей в 17 встречах — 2.35 в среднем за игру.

В обороне «Арсенал» тоже выглядит крайне достойно: пропустил всего 14 мячей, и это второй показатель в чемпионате после «Ньюкасла» (11). А вот «Тоттенхэм» за действия в защите хвалить вряд ли правильно: «шпоры» оставили ворота «сухими» только в одном матче АПЛ из последних восьми, всего же они получили уже 25 мячей — 1.38 за 90 минут.

На то, что «канониры» забьют больше одного гола в дерби, котировка — 2.00. Учитывая результативность команды Артеты, это вполне реально.

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»

Обе команды располагают топовыми игроками атаки. У «Тоттенхэма», как всегда, хорош нестареющий Кейн, на его счету уже 15 голов в этом сезоне. Харри делает все возможное, чтобы Холанну не было скучно (21). «Арсенал» показывает более командные результаты: по семь мячей у Эдегора и Мартинелли, шесть — у Сака.

«Шпоры» не забили только в одном из 13 матчей во всех турнирах этого сезона, но при этом они испытывают проблемы в обороне — пропускают почти полтора мяча за 90 минут. «Канонирам» тоже по силам забить, а вместе команды должны пробить «верх».

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.81.