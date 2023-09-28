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Сегодня, 08:15

«Тоттенхэм» потерял Кейна, но уже остановил «МЮ» и «Арсенал». «Ливерпулю» тоже будет непросто против Сона и Мэддисона

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 30 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Сон Хын Мин и Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»).
Фото Global Look Press
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Команды входят в топ-5 самых результативных в премьер-лиге.

В центральном матче седьмого тура АПЛ сойдутся вторая и четвертая команды таблицы — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Игра пройдет 30 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Саймон Хупер. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
30 сент, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Ливерпуль

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 30 сентября 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, небольшое преимущество на стороне мерсисайдцев: поставить на их победу можно за 2.23, что составляет приблизительно 43% вероятности. Триумф хозяев доступен с котировкой 2.93 (33%), коэффициент на ничью — 4.07 (24%).

В прошлом чемпионате «Ливерпуль» дважды обыграл лондонцев (4:3 и 2:1). Поставить на то, что в предстоящем поединке парни Ангелоса Постекоглу хотя бы не уступят, можно за 1.70.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, итоги встречи отражают примерно равные шансы команд:

• 1:1 — за 8.00;

• 2:1 в пользу красных — за 9.25;

• успех «шпор» 2:1 и 2:2 — за 10.5.

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Соперники входят в топ-5 самых результативных клубов АПЛ в этом сезоне. Тотал больше 3.5 гола предложен за 1.90, ТМ 3.5 — за 1.79.

Рынок на обмен точными ударами можно взять за 1.39, вариант «обе забьют — нет» идет за 3.04.

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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча АПЛ 30 сентября 2023 года

Команды еще не потерпели ни одного поражения в этом сезоне и забили по 15 раз. Красные вообще потеряли очки только в первом туре — сыграли вничью с «Челси» (1:1). Правда, «Тоттенхэм», вероятно, самый сложный соперник из всех, с кем мерсисайдцы пересекались в этом розыгрыше премьер-лиги. «Шпоры» также разделили очки в стартовом поединке (2:2 с «Брентфордом»), а следующая осечка случилась после четырех побед подряд — не обыграли «Арсенал» (2:2).

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Несмотря на уход Харри Кейна, лондонцы выглядят очень хорошо, а их тренер Ангелос Постекоглу даже получил звание лучшего тренера АПЛ в прошлом месяце. Без Кейна роль лидера полностью перешла на Сон Хын Мина, который в шести матчах чемпионата вонзил уже пять мячей. Отлично выглядит и летний новичок Джеймс Мэддисон — он настрелял 2+4 по системе «гол+пас».

«Ливерпуль» тоже демонстрирует яркий футбол, хотя летом серьезно перезагрузил состав. При этом у Юргена Клоппа зажигают уже адаптированные футболисты: Мо Салах в премьер-лиге оформил 3+4, Дарвин Нуньес — 3+1, еще по два мяча закинули Диогу Жота и Луис Диас.

У клубов есть потери из-за травм: хозяева лишились Джованни Ло Сельсо, Ивана Перишича, Родриго Бентанкура, Райана Сессеньона и Брайана Хиля. Причем из них всех на поле в этом сезоне выходили только первые двое. У гостей проблемы со здоровьем испытывают Ибраима Конате, Тьяго Алькантара и Трент Александр-Арнольд.

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Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Обе команды показывают высокую результативность: в первых шести турах вонзили по 15 мячей. «Тоттенхэм» в каждом матче отличился минимум два раза, «Ливерпуль» забил меньше двух за 90 минут лишь в поединке с «Челси». Также соперники нередко пропускают: у хозяев только два «сухаря» в этом сезоне АПЛ, у гостей — один. Друг с другом клубы тоже играют ярко — в семи из 10 последних очных встреч пробивали отметку в три гола.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 1.90.

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