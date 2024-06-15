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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

Турция — темная лошадка Евро-2024. Грузии не хватит одного Хвичи, чтобы противостоять Гюлеру и компании

Прогноз и ставка на матч чемпионата Европы Турция — Грузия 18 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Сборная Турции.
Фото Getty Images
Хакан Чалханоглу (сборная Турции).
Фото Getty Images
Хвича Кварацхелия (сборная Грузии).
Фото Getty Images
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Состав турок выглядит очень мощно.

18 июня первые матчи на Евро-2024 проведут команды из группы F. На стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде сойдутся Турция и Грузия, также с ними в квартете располагаются Португалия и Чехия. Игра начнется в 19.00 по московскому времени, прямую трансляцию с 18.00 мск будут вести телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Чемпионат Европы. Группа F
18 июн, 19:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Турция
Грузия

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Турция — Грузия 18 июня 2024 года

По мнению букмекеров, турки — серьезные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.76, что составляет примерно 56% вероятности. Выигрыш «Крестоносцев» предложен с котировкой 5.20 (18%), даже ничья идет за гораздо меньшие 3.75 (26%).

Вероятность того, что грузины не уступят в предстоящем матче, оценена в 2.18.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи также отражают огромное превосходство турок:

• 1:0 — за 5.20;

• 1:1 — за 6.00;

• 2:0 — за 6.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.70.

Опция «обе забьют» дана за 2.15, обратный вариант предложен за 1.74.

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Турция — Грузия: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 18 июня 2024 года

Турки впечатлили в квалификации: выиграли группу с Хорватией, которая на двух последних чемпионатах мира доходила минимум до полуфинала, и крепким Уэльсом. Причем прямо по ходу отборочной кампании «Лунные звезды» сменили главного тренера — вместо Штефана Кунца пришел итальянец Винченцо Монтелла, который до этого два года возглавлял «Адана Демирспор». С ним сборная отлично провела ключевые матчи квалификации (победа над Хорватией и ничья с валлийцами) и вышла на Евро.

Также однозначно выделяется состав сборной Турции. В нем есть уже опытные топ-игроки — Хакан Чалханоглу, Керем Актюркоглу, Оркун Кекчю и другие. А также большие таланты: 19-летние Арда Гулер и Кенан Йылдыз уже получают практику в «Реале» и «Ювентусе» соответственно, 18-летний Семих Киликсой забивает за «Бешикташ», 21-летний Ахметджан Каплан превратился в основного защитника «Аякса».

Хакан Чалханоглу (сборная Турции).
Фото Getty Images

Такая банда вполне может пошуметь в Германии и усложнить жизнь в группе даже фавориту — Португалии. К тому же у «Лунных звезд» немало опыта выступлений на чемпионатах Европы — с 1996 года пропустили всего два турнира, а в 2008-м завоевали бронзовые медали. В этом они точно превосходят соперника по первому туру — грузины впервые в истории вышли на крупный международный турнир.

«Крестоносцы» выглядят серьезными аутсайдерами группы F. Но на трех игроков в команде Вилли Саньоля точно стоит обратить внимание. Больше всего надежд связано с Хвичей Кварацхелией — нападающий последние два сезона провел в «Наполи» и выглядит привлекательной целью для топ-клубов. В атаке ему будет помогать форвард «Аякса» Жорж Микаутадзе — вторую половину сезона он провел в аренде в «Метце», откуда и уезжал в Амстердам прошлым летом. Также одна из звезд — вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили.

«Стать частью такого важного турнира было самой большой мечтой каждого грузина, и для всех нас был самый счастливый день, когда мы этого добились. Но мы приехали сюда не просто ради присутствия, мы хотим оставить свой след на Евро-2024, написать новую страницу истории. Мы сделаем для этого все возможное. Наша команда очень сосредоточена и готова к этому турниру. В Грузии все ждут нашего дебюта. Я думаю, 18 июня мы увидим сплоченную Грузию и постараемся победить», — поделился Хвича.

Хвича Кварацхелия (сборная Грузии).
Фото Getty Images

Турция — Грузия: статистика личных встреч

Команды встречались друг с другом четырежды, но в последний раз — еще в 2012 году. Трижды победили турки, грузины — лишь один раз.

Травмы и дисквалификации перед матчем Турция — Грузия

У Грузии на первый тур дисквалифицирован запасной вратарь Гиорги Лория — 38-летнего голкипера удалили со скамейки запасных в стыковом матче грузин против Греции.

У турков под вопросом состояние полузащитника Каана Айхана — 10 июня в товарищеской встрече с Польшей его заменили по ходу матча из-за травмы.

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Прогноз и ставка на матч Турция — Грузия

У Турции много ярких и опытных игроков, чем Грузия похвастать не может. Плюс «Лунные звезды» отлично провели квалификацию и даже выиграли группу с мощными Хорватией и Уэльсом. «Крестоносцы» же с большим трудом протиснулись на турнир: в отборочной группе заняли четвертую строчку, а место в стыках получили благодаря успешному выступлению в Лиге наций.

Рекомендуемая ставка: победа Турции за 1.76.

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