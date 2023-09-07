Украинцам не совладать с англичанами. Беллингем и Кейн мощно начали клубный сезон и готовы разрывать в сборной

За четыре тура британцы ни разу не потеряли очки.

9 сентября сборные Украины и Англии схлестнутся в пятом туре квалификации чемпионата Европы-2024. Встреча соперников по группе C состоится в Польше на стадионе «Вроцлав». Болгарский судья Георгий Кабаков даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации чемпионата Европы-2024 Украина — Англия 9 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе гостей: поставить на парней Гарета Саутгейта можно с коэффициентом 1.43, что составляет примерно 65% вероятности результата. Триумф Украины оценили в 7.75 (13%). Ничья — за 4.58 (22%).

Сборные уже пересекались в нынешней квалификации — в марте на «Уэмбли» сильнее были британцы (2:0). Верите, что на этот раз желто-синие как минимум не уступят? Опция 1Х доступна за 2.87.

В пяти последних очных поединках соперники пробили «верх» по голам лишь однажды — в четвертьфинале Евро-2020 (4:0 в пользу Англии). Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.86, обратный вариант — за 1.97.

Специалисты полагают, что команды вряд ли обменяются точными ударами: «обе забьют» дали за 1.72, обратный рынок представлен за 2.11.

Украинцы не могут поразить ворота «Трех львов» в трех матчах подряд. На то, что коллектив Руслана Ротаня снова не огорчит Джордана Пикфорда, предложили котировку 1.93.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — успех англичан со счетом 2:0. Его можно взять за 5.67.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

Украина — Англия: прогноз и анализ матча квалификации чемпионата Европы-2024 9 сентября 2023 года

Вице-чемпионы последнего Евро начали новую отборочную кампанию как и положено фавориту: выиграли все четыре встречи с общим счетом 15:1. Сперва поквитались с Италией за финал на «Уэмбли» — увезли три очка из Неаполя (2:1). Решающий гол с пенальти оформил Харри Кейн и попутно стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Дальше парни Саутгейта выдали три «сухаря» подряд, в каждом туре отличаясь все чаще и чаще. Для домашней победы над Украиной хватило двух точных ударов, Мальте на выезде забили в два раза больше. Но сильнее остальных пострадала Северная Македония — «Красные рыси» получили на «Олд Траффорд» семь безответных мячей.

Главные герои квалификации в составе «Трех львов» — Харри Кейн и Букайо Сака. У капитана британцев пять метких выстрелов, на счету вингера «Арсенала» на один меньше. А еще оба исполнили по ассисту. Интересно, что ни одним результативным действием пока не отметился Джуд Беллингем. Но и на поле он появился лишь в половине отборочных матчей — провел 85 минут в поединке с Италией и 86 минут против Украины. В ближайшую субботу к новичку «Реала» будет приковано особенное внимание, ведь на старте сезона 20-летний полузащитник буквально разрывает ла лигу: в четырех турах выбил 5+1 по системе «гол+пас». Теперь Беллингем сделает все, чтобы продолжить серию в сборной — физическое и ментальное состояние указывает на то, что он к этому готов, а Саутгейт вряд ли оставит на скамейке игрока, который находится в столь прекрасной форме.

Кейн тоже сменил клуб летом — переехал в бундеслигу вместо Джуда и с ходу вписался в построения Томаса Тухеля в «Баварии». За три встречи чемпионата форвард оформил три мяча и ассист. В списке лучших бомбардиров отбора ЧЕ-2024 выше Харри идут только Ромелу Лукаку из сборной Бельгии на пару с датчанином Расмусом Хейлундом — их разделяет всего один точный удар. Так что у капитана «Трех львов» будет дополнительная мотивация лезть на ворота Украины.

Коллектив Руслана Ротаня ворвался в квалификацию с поражения от Англии на «Уэмбли» (0:2), но дальше уже не терял баллы. Сначала желто-синие проявили характер в гостях у Северной Македонии: уходили на перерыв, уступая со счетом 0:2, но во втором тайме вонзили сопернику три гола. Главными творцами камбэка стали Виктор Цыганков и Михаил Мудрик: полузащитник «Жироны» забил победный мяч и сделал результативный пас, у вингера «Челси» два ассиста. А вот с Мальтой пришлось помучиться: больше часа на табло горели нули, но в итоге все решил меткий выстрел Цыганкова на 72-й минуте. Этот успех вывел украинцев на второе место в квартете C, но радоваться пока рано: у набравшей три очка Италии есть матч в запасе.

Прогноз и ставка на матч Украина — Англия

На старте квалификации парни Саутгейта оторвались на андердогах — пригвоздили Мальту и Северную Македонию с общим счетом 11:0. Но поединки с желто-синими для них особая история. За последние 11 лет соперники встречались пять раз и лишь однажды пробили «верх» по голам — в четвертьфинале Евро-2020 (4:0 в пользу «Трех львов»). В марте Англия поразила ворота Украины только дважды — забить больше на нейтральном поле будет сложнее, даже несмотря на отличную форму лидеров атаки. Британцы вряд ли потеряют очки во Вроцлаве, но голевой фестиваль здесь под вопросом. Команда Ротаня бросит все силы на то, чтобы этому помешать — ранее у них это получалось неплохо.

Рекомендуемая ставка: победа Англии и ТМ 3.5 за 1.96.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки