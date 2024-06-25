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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:15

Как Украине выйти в плей-офф? Сине-желтые могут оказаться в 1/8 финала даже в случае поражения от Бельгии

Прогноз и ставка на матч чемпионата Европы Украина — Бельгия 26 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Михаил Мудрик (сборная Украины).
Фото Getty Images
Кевин де Брейне (сборная Бельгии).
Фото Getty Images
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Расклады самой запутанной группы турнира.

26 июня сборные Украины и Бельгии сыграют в заключительном туре группового этапа Евро-2024. Местом встречи соперников по квартету Е станет «МХП-Арена» в Штутгарте. Английский судья Энтони Тэйлор даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Чемпионат Европы. Группа E
26 июн, 19:00. MHPArena (Штутгарт)
Украина
Бельгия

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Украина — Бельгия 26 июня 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET не сомневаются в победе парней Доменико Тедеско: поставить на «Красных дьяволов» можно за 1.68, это примерно 57% вероятности. Успех Украины оценили в 5.10 (19%). На ничью предложили котировку 4.10 (24%).

Думаете, что сине-желтые наберут очки? Опция 1Х доступна за 2.20.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.05. «Обе забьют» дали за 1.80, обратный рынок — за 2.05.

Эксперты считают, что встреча закончится со счетом 1:1 или 1:0 в пользу бельгийцев. Оба результата представили с коэффициентом 8.00.

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Украина — Бельгия: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 26 июня 2024 года

По итогам второго тура самые запутанные расклады в борьбе за плей-офф подарила группа Е. Шансы на выход в 1/8 финала здесь сохранили все — Румыния, Бельгия, Словакия и Украина по разу победили, проиграли и набрали по три очка.

Сине-желтые замыкают таблицу из-за худшей разницы мячей (2—4), «Соколы» идут третьими (2—2). «Красные дьяволы» находятся на второй позиции (2—1), «Трехцветные» на первой (3—2). Румыны стоят выше бельгийцев, поскольку забили больше: при одинаковой разнице голов в первую очередь учитывается этот показатель.

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Если в заключительном туре оба матча квартета Е завершатся вничью, то Украина вылетит. Раздел очков с Бельгией устроит команду Сергея Реброва только если в игре Словакия — Румыния одна из сборных выиграет. В таком случае сине-желтые переместятся на третье место и попадут в плей-офф.

Победа над «Красными дьяволами» точно выведет Артема Довбика и компанию в 1/8 финала. Если параллельная встреча закончится вничью или в пользу словаков, то украинцы займут первую строчку. Если успех отпразднуют румыны — вторую.

Поражение от Бельгии отправит команду Реброва в плей-офф лишь в случае триумфа Румынии — желательно как можно с более крупным счетом. Тогда сине-желтые обгонят Словакию по разнице мячей. Затем все внимание будет на рейтинг сборных, которые заняли третье место: там нужно войти в четверку.

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Для Бельгии самый простой вариант выйти из группы — обыграть Украину. Если в параллельном поединке Румыния наберет очки, то «Красные дьяволы» финишируют во главе квартета. Если же победит Словакия, то Ромелу Лукаку и партнеры останутся вторыми. Ничья тоже катапультирует парней Доменико Тедеско в плей-офф со второго места.

При этом бельгийцы могут закончить последними — если потерпят поражение от украинцев, а румыны не уступят. При победе словаков «Красные дьяволы» станут третьими, но их дальнейшую судьбу решит рейтинг третьих мест.

Победитель группы Е в 1/8 финала встретится с третьей командой из квартета группы A/B/C/D — зависит от рейтинга. Вторая строчка сведет с лучшей сборной из группы D — Нидерландами, Францией или Австрией. С третьей позиции можно попасть на Испанию или триумфатора квартета С, в котором собрались Англия, Дания, Словения и Сербия.

Кевин де Брейне (сборная Бельгии).
Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем Украина — Бельгия

О потерях в составах команд не сообщалось.

Украина — Бельгия: статистика личных встреч

Сборные никогда не играли друг с другом в товарищеских матчах и прежде не пересекались в официальных турнирах.

Прогноз и ставка на матч Украина — Бельгия

«Красные дьяволы» стартовали с поражения, но во втором туре доказали, что их рано сбрасывать со счетов. Теперь парням Доменико Тедеско нужно занять первое место, ведь со второй строчки можно попасть на Францию или Нидерланды. Для этого нужно забивать как можно больше, и бельгийцы в состоянии это сделать. В матче со Словакией они создали моментов на 1.95 (xG), в игре против Румынии — на 2.6 (xG). Команду сильно подводила реализация, но весь турнир так продолжаться не может — однажды Ромелу Лукаку и партнеров должно прорвать. Тем более сейчас их ждет встреча со сборной, которая пропустила больше всех в группе Е.

Рекомендуемая ставка: Бельгия победит и забьет больше 1.5 мяча за 1.95.

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