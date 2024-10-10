Украина чудовищно стартовала в Лиге наций и рискует вылететь к Литве и Фарерам. А Грузия разбила Чехию и мечтает о ЧМ

Важнейший матч в лиге B.

11 октября в Лиге наций состоится матч между Украиной и Грузией. Игра команд группы 1 лиги B состоится на нейтральном поле в Польше — ее примет стадион «Энея» в Познани. Стартовый свисток австрийского арбитра Юлиана Вайнбергера прозвучит в 21.45 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Украина — Грузия 11 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали небольшое предпочтение Украине. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.25, что примерно 44% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.35 (28%), выигрыш Грузии — за 3.40 (28%).

Если гости не уступят в предстоящем матче (Х2), сыграет пари за 1.65.

Эксперты не верят, что встреча получится верховой: ТБ 2.5 идет за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.72.

И Грузия, и Украина забили хотя бы по разу в предыдущих двух турах Лиги наций. На обмен голами котировка 1.93, на вариант «обе забьют — нет» — 1.83.

На то, что счет в матче откроют номинальные хозяева, коэффициент — 1.85. На гостей — 2.35.

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Украина — Грузия: прогноз и анализ матча Лиги наций 11 октября 2024 года

Сборная Грузии шедеврально стартовала в Лиге наций и вполне может рассчитывать на повышение в классе. При жеребьевке команда под руководством Вилли Саньоля котировалась ниже Чехии и Украины, но после двух туров опережает обоих соперников на три очка. В стартовом матче грузины разорвали дома чехов (4:1), а позднее на выезде переиграли Албанию (1:0) и набрали максимальные шесть баллов. В обеих встречах отличился полузащитник испанского «Леванте» Кочорашвили. Также по голу на свой счет записали Чакветадзе, Микаутадзе и Кварацхелия, которые тащили сборную на чемпионате Европы.

«В последние несколько месяцев мы показали, что Грузия способна на многое. Мы сделаем все, чтобы осуществить нашу мечту сыграть на чемпионате мира, — заявил Хвича. — Мы считаем, что можем туда попасть, и это самое главное. У нас есть опыт и характер, чтобы воплотить эту мечту в реальность». Учитывая результаты команды в последние несколько месяцев, мечты лидера «Наполи» вполне могут сбыться.

Украина, в отличие от Грузии, начала розыгрыш в Лиге наций ужасно и рискует по итогам шести матчей упасть в лигу C, где ее будут ждать горячие матчи с Литвой, Эстонией и прочими Фарерскими островами. В первой встрече желто-синие вели 1:0 у Албании, но в итоге проиграли дома 1:2. Во второй сгорели на выезде Чехии (2:3). В результате с нулем баллов команда Сергея Реброва зависла на последнем месте и в случае поражения от Грузии может практически лишиться шансов на повышение в классе.

Учитывая текущую форму соперников и тот факт, что матч состоится на нейтральном поле, у Грузии есть неплохие шансы выиграть третью игру подряд. С другой стороны, статистика очных встреч с Украиной полностью опровергает эту вероятность: в девяти поединках грузины ни разу не праздновали успех и всего трижды сыграли вничью.

Травмы и дисквалификации перед матчем Украина — Грузия

У Грузии все лидеры в строю. Правда, некоторые из них тренируются отдельно от основы: это Хвича и защитник Гвелесиани. Так что их участие под небольшим вопросом. Также Саньоль вызвал в команду дебютанта — нападающего боснийского «Сараево» Георгия Гулиашвили.

Украина недосчиталась своего лидера атаки — нападающего «Ромы» Артема Довбика. Он получил травму и пропустит обе встречи сборной в октябре.

Украина — Грузия: статистика личных встреч

В последний раз команды пересекались почти 10 лет назад: в 2015-м Украина победила 2:1 в товарищеском матче. На официальном уровне последняя игра датирована аж 2007 годом: в отборе на Евро-2008 была зафиксирована ничья (1:1), а чуть ранее украинцы выиграли у Грузии 3:2.

Прогноз и ставка на матч Украина — Грузия

Украина слабо стартовала в Лиге наций, а Грузия, напротив, выжала максимум в играх с Чехией и Албанией. Команда Саньоля сейчас в принципе на подъеме, а ее лидеры в строю — гости вполне могут рассчитывать на очки в предстоящей игре. Тем более украинцы потеряли Довбика, который всегда очень полезен в атаке.

Плюс стоит присмотреться к голам в этой игре. Грузия забила в семи последних матчах на всех уровнях (включая ЧЕ), но и Украина, несмотря на поражения, отличилась в ворота Чехии с Албанией. Ближайшая встреча наверняка получится обоюдоострой.

Рекомендуемая ставка: Грузия не проиграет и ТБ 1.5 за 2.55.

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