«Реал» вышел в плей-офф, а «Унион» мечтает о ЛЕ. Но берлинцам не стоит ждать помощи от Беллингема и Ко

Прогнозы на спорт
10 декабря, 23:15
12 декабря мадридский «Реал» приедет в Берлин в гости к «Униону» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча участников квартета C состоится на Олимпийском стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» покажут игру в прямом эфире с 22.55 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе мадридцев: поставить на «Реал» можно с коэффициентом 1.83, что составляет примерно 52% вероятности результата. Триумф хозяев доступен за 4.09 (24%), «мирный» исход — за те же 4.09 (24%).
«Унион» не уступил в трех матчах ЛЧ и бундеслиги подряд. Считаете, что и теперь берлинцы наберут очки? Опцию 1Х оценили в 2.05.
Тотал больше 2.5 гола идет за 1.78, обратный вариант — за 2.10.
Специалисты ждут, что соперники огорчат друг друга. Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.58, «обе забьют — нет» дали за 2.41.
В двух предыдущих турах Джуд Беллингем и компания не пожалели «Брагу» (3:0) и «Наполи» (4:2). Индивидуальный тотал сливочных больше двух мячей предложили с котировкой 2.25.
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За пять лет берлинцы прошли путь от второй бундеслиги до группового этапа главного клубного турнира Европы, но на этом красивая сказка забуксовала. Три поражения в трех стартовых турах лишили «железных» шансов на плей-офф. Ничьи с «Наполи» (1:1) и «Брагой» (1:1) подарили надежду на евровесну — правда, для этого надо одолеть лидирующий в группе «Реал» и надеяться на неудачу португальцев в Италии.
Реализовать такой сценарий будет непросто, хотя в первом туре «Унион» почти выстоял на «Сантьяго Бернабеу». Но на четвертой компенсированной минуте игроки берлинцев не уследили за Джудом Беллингемом, который и вонзил единственный мяч. Через четыре дня после этого сливочные облажались в мадридском дерби с «Атлетико» (1:3) и сделали верные выводы — в следующих 14 поединках не уступили ни разу. В примере выдали только три ничьи — с «Севильей» (1:1), «Райо Вальекано» (0:0) «Бетисом» (1:1). А в ЛЧ по два раза прихлопнули «Наполи» с «Брагой» с общим счетом 12:5 и сняли вопросы о выходе в плей-офф с первого места за тур до конца.
Для «Униона» осень получилась кошмарной: с третьего сентября по четвертое ноября влетели 12 раз подряд. Отставка Урса Фишера встряхнула берлинцев: с новым тренером Ненадом Бьелицей «железные» не проиграли уже трижды. Раздел очков в Португалии с «Брагой» (1:1) оставил шансы на Лигу Европы, а ничья против «Аугсбурга» (1:1) и победа над гладбахской «Боруссией» (3:1) позволили покинуть зону вылета в бундеслиге.
В последнем туре Карло Анчелотти наверняка прибегнет к ротации и предпочтет сыграть в экономрежиме. С турнирной точки зрения поединок для мадридцев ничего не значит, а лазарет и без того полон — рисковать истощенными плотным календарем футболистами основы нет никакой нужды. Но даже в таком контексте берлинцы выглядят андердогами — у «Реала» достаточно класса, чтобы продлить серию без поражений малой кровью.
Рекомендуемая ставка: «Реал» не уступит и ТМ 3.5 мяча за 2.04.
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