ЦСКА проиграл Суперкубок и битву за Фернандеса с Мединой. Как негативный фон скажется на матче с «Уралом»?

Армейцы стартуют в чемпионате непростым выездом в Екатеринбург.

22 июня обладатель серебряных медалей прошлого сезона ЦСКА начнет новый розыгрыш РПЛ матчем против «Урала». Игра первого тура между москвичами и екатеринбуржцами пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 13.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» с 12.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — ЦСКА 22 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали ЦСКА фаворитом предстоящей встречи. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 2.05, что примерно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.38 (29%), успех «Урала» — за 3.98 (23%).

Вариант «хозяева не проиграют» предложен за 1.81. В прошлом сезоне уральцы сдержали команду Федотова в двух матчах из шести.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.28, ТМ 2.5 — в 1.66.

Три последние встречи между командами завершились обменом голами. Условие «обе забьют» предложено за 2.01.

ЦСКА отправил в ворота «Урала» два мяча в семи из десяти предыдущих игр. Котировка на ИТБ2 (1.5) — 2.28.

При этом наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу москвичей за 6.20.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

«Урал» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 1-го тура РПЛ 22 июля 2023 года

Московский ЦСКА мощно финишировал в прошлом сезоне: вырвал у «Краснодара» по пенальти Кубок России, а еще отстоял второе место в чемпионате. Учитывая мощь «Зенита» на дистанции, армейцы добились, по сути, максимального результата. Казалось, точечное усиление в межсезонье и отстроенная игра приблизят Федотова с компанией к сине-бело-голубым в новом розыгрыше, но оказалось, что задумываться об этом рано.

Пока ЦСКА полностью проваливает трансферное окно. Во-первых, клуб совсем не поработал на вход — за исключением выкупа у «Интернасьонала» Мойзеса, никаких других новичков до сих пор нет. Более того, армейцы потеряли сделавшего 12+10 в 45 матчах прошлого сезона Хесуса Медину. Парагваец очень кардинально и опасно сменил цвета на красно-белые, перейдя в «Спартак». Но даже его продажа не затмила историю с Марио Фернандесом, который вместо возвращения на «ВЭБ Арену» выбрал «Зенит» — команду, за которую еще пару лет назад клялся не выступать.

Безусловно, потеря этих иностранцев может сказаться на результатах ЦСКА по ходу сезона, но, если отдельно рассматривать предстоящую игру с «Уралом», значительно опаснее выглядит отсутствие Игоря Дивеева. Защитник травмировался в матче за Суперкубок и может пропустить довольно много. К слову, первый трофей сезона армейцы отдали в руки «Зенита» по пенальти. Это поражение стало для команды третьим подряд — до этого красно-синие проиграли спаренные товарищеские матчи «Динамо» (0:5 и 3:6). Но случилась во время подготовки и одна победа — 4:0 над «Нефтехимиком».

«Урал» провел пять товарищеских игр и выиграл только две из них — у «Триумфа» (13:0) и «Нефтчи» (3:0). Также были две ничьи (1:1 с «Крыльями Советов» и 0:0 со все тем же «Нефтчи»), а еще поражение от «Тюмени» (1:3). Что касается трансферов, то клуб расстался с целой группой футболистов, пригласив нескольких интересных иностранцев: защитника Кики из «Визелы», нападающего «Браги» Гильерме Шеттине и защитника «Санта Клары» Итало. Все они смогут помочь в матче с ЦСКА, в отличие от Шатова, Газинского и Влута.

Прогноз и ставка на матч «Урал» — ЦСКА

В прошлом сезоне команды провели аж шесть матчей — два в РПЛ и четыре в Кубке России. ЦСКА оказался сильнее в четырех случаях, причем забрал две из трех встреч на выезде. Зажигали в них Чалов и Заболотный, которые наверняка выйдут на поле в эту субботу.

Да, армейцы находятся в непростой ситуации из-за потери Медины, эпизода с Марио и под негативом после поражения от «Зенита». Но стоит отметить, что они смотрелись лучше чемпиона России, а еще на выезде выиграли у «Урала» восемь из 10 последних матчей. Учитывая, что у екатеринбуржцев есть свои весомые потери, остановить красно-синих у них не получится.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА за 2.05.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки