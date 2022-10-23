Соперники много забивают в последнее время.

24 октября в матче 14-го тура РПЛ встретятся две команды из нижней половины турнирной таблицы — «Урал» и «Крылья Советов». Игра пройдет на «Екатеринбург Арене», стартовый свисток Кирилла Левникова прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Крылья Советов» 24 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд примерно равные шансы на победу: поставить на успех хозяев можно с коэффициентом 2.65, что составляет примерно 36% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 2.60 (37%). Ничья идет за 3.60 (27%).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.20;

• победа «Урала» 1:0 — за 8.10;

• успех «Крыльев» 1:0 — тоже за 8.10.

Самарцы и екатеринбуржцы — 13-я и 14-я команды РПЛ по результативности соответственно. «Крылья» за 13 туров выжали 14 забитых мячей, «Урал» — 13. Считаете, что в очной встрече команды зажгут? Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.86.

Рынок на голы от обеих команд предложен с котировкой 1.80, «обе забьют — нет» идет за 2.00. В одной из игр прошлого сезона «Крылья Советов» и «Урал» выковали ничью 1:1.

«Урал» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча РПЛ 24 октября 2022 года

Екатеринбуржцы ужасно начали сезон: за первые восемь туров лишь однажды сыграли вничью и проиграли во всех остальных матчах. Но в последнее время команда Виктора Гончаренко выглядит очень хорошо. «Урал» победил в пяти играх подряд во всех турнирах, в том числе разобрался с крепкими «Ростовом» (2:1) и «Сочи» (3:2).

Екатеринбуржцы неплохо выглядят в атаке, хотя в тех восьми стартовых турах РПЛ вымучили лишь два мяча. После 13 сыгранных матчей в РПЛ у «Урала» уже 13 голов. В последних четырех играх во всех турнирах коллектив Гончаренко забивал минимум два мяча. Мощную форму набрал нападающий Алексей Каштанов: форвард в этом сезоне настрелял уже 4+5 по системе «гол+пас».

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 2.45, ИТМ1 (1.5) — за 1.55.

«Крылья» после топового прошлого сезона, в котором заняли восьмое место сразу после выхода из ФНЛ, выступают хуже. Команда Игоря Осинькина идет лишь на десятой строчке с отрывом от 14-го места всего в два очка. При этом по статистике xPTS самарцы могли быть намного выше: собрали 21.15 балла по этой метрике — это четвертый результат в РПЛ. При этом на деле получилось лишь 14 баллов.

В прошлом сезоне команда впечатляла атакой: забила 39 голов и очаровала красивым комбинационными стилем. Сейчас «Крылья Советов» с трудом выдавливают забитые голы: меньше них в РПЛ отличились лишь три коллектива. Несмотря на общее низкое количество результативных атак, самарцы в целом отличаются стабильностью — из последних семи встреч не забили лишь в одной.

Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Крылья Советов» 24 октября 2022 года

Команды часто забивают в последнее время: екатеринбуржцы отличались минимум дважды в последних четырех играх во всех турнирах, всего же результативная серия «Урала» длится 10 матчей. «Крылья» забили в шести из последних семи встреч во всех турнирах. При этом соперники немало пропускают: оппоненты в среднем по сезону получают в свои ворота больше гола за матч. Что касается РПЛ, то здесь самарцы получают в среднем 1.5 мяча за игру, екатеринбуржцы — 1.8.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.80.