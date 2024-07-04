Даже Дарвин Нуньес забил уже два мяча.

Самая горячая четвертьфинальная пара Кубка Америки — Уругвай против Бразилии. Они встретятся 7 июля на стадионе «Эллиджиант» в Лас-Вегасе, начало — в 04.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Кубка Америки Уругвай — Бразилия 7 июля 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают, что у команд примерно равные шансы на успех: победа «Чарруас» в основное время предложена с котировкой 2.90, вероятность этого исхода — примерно 34%. Выигрыш бразильцев доступен за чуть меньшие 2.70 (36%), ничья идет за 3.15 (30%).

Вероятность прохода Уругвая в следующий раунд оценена в 1.97, этот рынок на Бразилию идет за 1.85.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 0:0 и 1:1 — за 6.50;

• 1:0 в пользу бразильцев — за 7.50.

Тотал больше 2.5 гола представлен за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.63.

Рынок на обмен результативными ударами можно взять за 1.98, условие «обе забьют — нет» идет за 1.85.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

Уругвай — Бразилия: прогноз и анализ матча 1/4 финала Кубка Америки 7 июля 2024 года

«Чарруас» очень уверенно прошли групповой этап: три победы в трех матчах и шикарная разница мячей — 9:1. Пробить подопечных Марсело Бьелсы удалось только сенсационной Панаме (1:3), которая тоже вышла в плей-офф. Уругвай пролетел первую стадию турнира с запасом, а также в звании самой результативной команды — ближайшие преследователи отличились всего по шесть раз (Венесуэла, Панама и Колумбия). При Бьелсе сборная действительно много забивает, в среднем — 2,67 гола за игру.

При этом текущий лучший бомбардир Кубка Америки — аргентинец Лаутаро Мартинес (четыре гола). Больше одного мяча в составе «Чарруас» вонзили только Дарвин Нуньес и Максимилиано Араухо (по два). Араухо — в принципе самый результативный в сборной Уругвая с тремя голевыми действиями (2+1). При этом большую часть сезона в мексиканской «Толуке» он провел на позиции левого защитника, но в сборной неизменно появлялся на фланге атаки. По информации испанского медиа El Chiringuito TV, за ним даже следит «Барселона» и рассчитывает приобрести при условии срыва сделки по Нико Уильямсу.

Бразилия пока выглядит не слишком убедительно, хотя имеет с запасом самый дорогой (по данным Transfermarkt) состав турнира с огромным количеством звезд — Винисиусом, Родриго, Эндриком и другими. Правда, эта компания добыла лишь одну победу на групповом этапе — над Парагваем (4:1), который проиграл всем. Встречи с Коста-Рикой и Колумбией завершились вничью (0:0 и 1:1). В группе команда Доривала Жуниора заняла лишь второе место. Многие сомневаются в шансах пентакампеонов на триумф, в том числе — даже их тренер.

«Думаю, что на нашем континенте есть три сборные, которые привлекают внимание, — считает тренер бразильцев. — Это Аргентина — действующий чемпион Кубка Америки, чемпион мира. Эта команда заслуживает уважения. Колумбия растет. А также Уругвай, который проделал большую работу. Нам нужно быть очень осторожными.

В каждом матче уровень внимания и концентрации должен быть высоким. Если выходишь на игру несосредоточенным, то подвергаешься большому риску. Сборную Бразилии всегда уважали, но, возможно, это первый Кубок Америки, в который команда вошла не в качестве фаворита. Это реальность. Нам придется смириться с этим".

Травмы и дисквалификации перед матчем Уругвай — Бразилия

Уругвай подошел к матчу без проблем с составом, а вот у бразильцев трагедия — дисквалифицирован Винисиус, главная звезда команды.

Уругвай — Бразилия: статистика личных встреч

Сборные встречались друг с другом 79 раз: преимущество на стороне Бразилии — 39 побед при 21 поражении. Правда, последняя игра закончилась успехом Уругвая — 2:0 в отборочной кампании к ЧМ-2026. Матч прошел в октябре 2023-го.

Прогноз и ставка на матч Уругвай — Бразилия

Уругвай снес соперников по групповому этапу и легко вышел в плей-офф, пока бразильцы выстрадали квалификацию со второго места. У пентакампеонов не будет дисквалифицированного Винисиуса, но даже с ним они обыграли лишь Парагвай. К тому же «Чарруас» под руководством Бьелсы уже побеждали Бразилию в октябре (2:0), а сам тренер бразильцев не относит свою команду к числу фаворитов.

Рекомендуемая ставка: проход Уругвая за 1.97.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита