Кордоба из «Краснодара» в шаге от финала Кубка Америки. Но против Уругвая все будут решать защитники

Прогноз и ставка на матч Кубка Америки Уругвай — Колумбия 11 июля 2024 года

Джон — один из самых результативных в составе Колумбии.

11 июля определится второй финалист Кубка Америки — Уругвай и Колумбия сойдутся в полуфинале на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте. Стартовый свисток арбитра Сесара Артуро Рамоса из Мексики прозвучит в 03.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Уругвай — Колумбия 11 июля 2024 года

По мнению букмекеров, у команд практически равные шансы на успех: победа номинальных хозяев в основное время предложена с котировкой 2.90, что составляет примерно 34% вероятности. Успех «кофейщиков» можно взять за 2.85 (34%), ничья оценена в 3.00 (32%)

Выход Уругвая в финал доступен за 1.92, этот рынок на Колумбию идет с таким же коэффициентом.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 4.90;

• 0:0 — за 5.80;

• победа Колумбии 1:0 — за 6.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.60, ТМ 2.5 — за 1.52.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 2.13, обратное условие дано за 1.75.

Уругвай — Колумбия: прогноз и анализ матча Кубка Америки 11 июля 2024 года

«Чарруа» выступают очень мощно и выглядят одними из главных фаворитов турнира. В полуфинале подопечные Марсело Бьельсы разобрались с Бразилией — после нулевой ничьей добыли победу в серии пенальти. При этом с 74-й минуты уругвайцы играли в меньшинстве, но все равно обошли соперника по количеству ударов (11 против семи) и не пропустили. Групповой турнир команда прошла крайне уверенно: три победы и разница мячей 9:1. А единственный гол она пропустила еще в первом туре от Панамы в компенсированное время (3:1).

Против Бразилии великолепно сыграл вратарь Серхио Рочет: не пропустил за 90 минут и отбил удар Эдера Милитао в послематчевой серии пенальти. «Это был напряженный матч против очень сильного соперника, в последние минуты пришлось терпеть, играя вдесятером, — оценил выступление Рочет. — Но мы показали характер, несмотря на то что у нас молодая команда. Мы довели матч до серии пенальти и победили, а я смог отбить один удар. Мы в полном восторге и хотим большего».

Еще одним открытием в составе Уругвая стал левый вингер Максимилиано Араухо — он самый результативный игрок команды с тремя голевыми действиями (2+1). По информации испанских медиа, за ним даже следит «Барселона». У Колумбии тоже есть неожиданный лидер: 32-летний Хамес Родригес вновь тащит команду — на его счету уже шесть баллов по «гол+пас» (1+5). Экс-игрок «Реала» повторил достижение Лионеля Месси по количеству голевых на Кубке Америки. А его три голевых действия в первом тайме против Панамы в 1/4 — рекорд турнира.

Благодаря Хамесу колумбийцы немало забивают (10 голов), а в четвертьфинале заколотили пять безответных мячей Панаме. Еще одним важным элементом сборной стал форвард «Краснодара» Джон Кордоба — у него 2+1. «Кофейщики» тоже встречались с Бразилией — в заключительном туре группового этапа сыграли вничью (1:1) и вышли в плей-офф с первого места.

Травмы и дисквалификации перед матчем Уругвай — Колумбия 11 июля 2024 года

У Уругвая хватает потерь: помимо получившего красную карточку с Бразилией Наитана Нандеса игру с Колумбией пропустит Рональд Араухо. В четвертьфинале его заменили уже на 33-й минуте из-за травмы бедра.

У Колумбии в строю все футболисты.

Уругвай — Колумбия: статистика личных встреч

Команды встречались 45 раз: 20 побед досталось Уругваю, 12 — Колумбии. В последний раз они играли друг с другом в октябре 2023-го во время отборочной кампании к чемпионату мира. Матч закончился яркой ничьей (2:2).

Прогноз и ставка на матч Уругвай — Колумбия

Плей-офф Копы получается крайне осторожным: в трех из четырех четвертьфиналов результат определился только в серии пенальти. Обе команды неплохо справляются в обороне: Уругвай пропустил на турнире лишь однажды, Колумбия — дважды. Матч против Бразилии показал, что «чарруа» способны сдерживать звездное нападение даже без ключевого защитника Араухо, который травмировался еще в первом тайме. К тому же две из трех прошлых встреч сборных завершились нулевыми ничьими, а за шаг до финала вряд ли кто-то решит рисковать.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2 за 1.93 (если команды забьют ровно два мяча, случится возврат).