«Усик станет сложным соперником для Тайсона». Петр Ян дал прогноз на поединок украинца с Фьюри

В ночь с 18 на 19 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится титульный бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Экс-чемпион UFC, амбассадор букмекерской компании PARI Петр Ян поделился своим прогнозом на главное событие года в мире бокса.

Петр считает, что украинец сможет дать тяжелый поединок Цыганскому Королю.

«Станет ли Усик сложным соперником для Фьюри? Думаю, да, если Усик не даст себя запереть. А мы знаем, что он очень подвижный, очень чувствительный. Я думаю, что Фьюри будет непросто», — заявил Петр.

Он отметил, что история с переносом поединка из-за рассечения у британца может сыграть на руку Александру.

«Я думаю, что у Усика было время все переосмыслить, подготовиться. Опять же, если это рассечение не до конца срослось, оно может открыться в поединке, и это будет на руку Усику».

Тем не менее Ян считает, что у британца будет больше шансов на победу.

«Если вопрос стоит, на чьей стороне преимущество, то, безусловно, на стороне Тайсона Фьюри. Это тяжелая весовая категория, в которой Фьюри долгое время боксировал и показывал, что он чемпион в этом весе. Его главные плюсы — габариты и мощь», — отметил Петр.

Бывший чемпион UFC рассказал, какую тактику следует использовать украинцу, чтобы увеличить свои шансы на успех.

«Усику нужно двигаться и подхватывать атаку. Попал — ушел, еще добавил. Я думаю, он знает, что будет делать, поэтому ждем, чем закончится бой», — заявил Ян.

Петр рассказал, что и сам планирует посмотреть поединок Александра Усика против Тайсона Фьюри.

«С точки зрения имиджа, медиа — кто больше заслуживает статуса? Мне кажется, что бой все покажет. Кто будет победителем, тот и заслужит. Интересное противостояние, ждем. С удовольствием посмотрю этот поединок», — резюмировал Ян.

Аналитики считают, что у соперников практически равные шансы на успех. Победа Александра Усика оценивается коэффициентом 1.96, а успех Тайсона Фьюри котируется за 1.98. Вероятности этих исходов составляют 50% и 49% соответственно. Ничья оценена коэффициентом 15.00 (1%).