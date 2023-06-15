Оба файтера славятся мощными ударами.

В ночь с 16 на 17 июня состоится турнир Bellator 297, в главном событии которого боец из России Вадим Немков сразится с кубинцем Йоэлем Ромеро. Спортсмены поспорят за чемпионский пояс в полутяжелом весе — сейчас он принадлежит россиянину. Ивент пройдет в Чикаго на Wintrust Arena, поединок между Немковым и Ромеро начнется не раньше 06.00 по московскому времени. В России легально невозможно посмотреть этот ивент.

Вадим Немков

Аналитики букмекерской компании FONBET считают Вадима огромным фаворитом: на его триумф предложена котировка 1.17, что составляет примерно 83% вероятности. Неудивительно, что эксперты отдали предпочтение бойцу из Белгорода: он доминирующий чемпион полутяжелого дивизиона и не проигрывал с апреля 2016-го — тогда он еще даже не выступал в Bellator.

Россиянин — одна из главных звезд промоушена. Ученик Федора Емельяненко уже три раза подряд защитил пояс полутяжелого веса, что является рекордом организации. В предыдущем поединке он расправился с экс-бойцом UFC Кори Андерсоном. Победная серия 30-летнего Немкова длится уже 10 боев.

Вадим — яркий ударник: из 16 побед в карьере 10 он одержал нокаутами. За всю карьеру до решения судей он довел лишь четыре поединка из 19. Немков обладает солидными физическими данными — для выступлений в полутяжелом дивизионе ему приходится сгонять вес. Файтер даже допустил, что вскоре поднимется в тяжелую категорию. Тем более что в нынешней он уже стал легендой Bellator.

«Иногда я думаю о тяжелом весе. Это можно назвать целью. С каждым разом и год за годом гонять вес до 93 кг становится сложнее. Поэтому титул в тяжелом весе может стать моей главной целью», — рассказал Немков.

Россиянин может положиться не только на ударную технику, но и на борьбу. Три победы в карьере он завоевал приемами, причем последняя случилась совсем недавно — 16 октября 2021-го. Немков сделал кимуру литовцу Джулиусу Энгликасу во второй защите чемпионского титула.

О разносторонности бойца из России говорит и звание мастера спорта международного класса по боевому самбо. В этом виде единоборств важны навыки борьбы и джиу-джитсу.

Йоэль Ромеро

46-летний кубинец — явный андердог в глазах экспертов: на его викторию доступен коэффициент 5.05, это около 16% вероятности. При этом в Bellator ветеран идет на серии из двух побед нокаутами. Физические кондиции опытного бойца тоже должны быть в порядке — оба этих успеха он добыл во второй половине третьих раундов.

Ромеро провел заметную карьеру в UFC. В популярнейшей организации мира он сражался с 2013-го по 2020-й: в сумме провел 13 поединков, девять из которых выиграл. Йоэль совсем недавно покинул промоушен Дэйны Уайта, а в последнем бое боролся за чемпионский пояс в полутяжелом весе, но единогласным решением судей уступил Исраэлю Адесанье.

На стороне кубинца опыт. На карьерном пути Ромеро встречались мощные оппоненты: помимо Адесаньи, он рубился с Пауло Костой, Лиото Мачидой, Брэдом Таваресом, дважды с Робертом Уиттакером и другими бойцами.

Латиноамериканец тоже обладает нокаутирующей мощью: 13 из 15 побед в карьере он оформил нокаутами, но ни разу не выигрывал приемами. Йоэль полагается не только на огромные кулаки, один из главных хайлайтов его карьеры — удар в прыжке коленом в голову Криса Вайдмана на турнире UFC 205, после него американец не сразу пришел в себя.

При этом самого 46-летнего файтера вырубить крайне сложно: за всю его долгую карьеру это удалось только бразильцу Рафаэлу Кавалканти. Тот бой проходил в самом начале пути Ромеро в ММА — в организации Strikeforce.

Возможна ли ничья?

Ни Немков, ни Ромеро ни разу не сводили поединки к «мирному» результату. При этом в карьере россиянина есть бой, признанный несостоявшимся, — в апреле 2022-го он не смог продолжать сражение с Кори Андерсоном из-за сильнейшей сечки над глазом, которая открылась из-за столкновения головами.

Аналитики предлагают на ничью котировку 66.0 (1%).