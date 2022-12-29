Два последних гостевых матча мадридцы завершили минимальными победами.

30 декабря мадридский «Реал» проведет первый за полтора месяца матч чемпионата Испании. Соперником мадридцев в 15-м туре станет «Вальядолид». Игра состоится на стадионе «Хосе Соррилья» и начнется в 23.30 по московскому времени. Обслужит встречу арбитр Хосе Мунуэра Монтера. Прямая трансляция будет доступна по подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Вальядолид» — «Реал» 30 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команды Карло Анчелотти есть отличные шансы набрать три очка. На победу «Реала» можно поставить с коэффициентом 1.52, вероятность такого исхода — примерно 66%. Ничья доступна за 4.70 (19%), успех «Вальядолида» — за 6.50 (15%).

Прервут ли бело-фиолетовые серию из трех поражений от «Реала»? Вариант 1Х предложен за 2.65.

В четырех матчах из пяти с участием мадридцев перед перерывом на ЧМ было забито больше трех голов. ТБ 2.5 идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.42.

«Реал» пропускает в ла лиге в среднем ровно один мяч за игру. Поставить на то, что «Вальядолид» пробьет вратаря «бланкос», можно за 1.54.

Обмен голами предложен за 1.73, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.10.

В четырех последних матчах между командами забивались один или два мяча. Ровно один гол в предстоящей встрече доступен за коэффициент — 5.80, строго два — за 3.70.

Три наиболее вероятных точных счета отражают превосходство «Реала»:

успех гостей 2:0 идет за 7.70;

2:1 — за 7.90;

1:0 — за 8.20.

«Вальядолид» — «Реал»: прогноз и анализ матча 15-го тура ла лиги 30 декабря 2022 года

Мадридский «Реал», в отличие от большинства топ-клубов, не провел ни одного товарищеского матча с игры против «Кадиса» в 14-м туре. «Бланкос», отправившие в Катар всех основных игроков и даже некоторых запасных, не имели возможности нормально подготовиться к возобновлению сезона. Однако соперник для разминки после перерыва попался подходящий — «Вальядолид» занимает лишь 12-е место в таблице.

Команда, в которой президентствует легендарный Роналдо, забила в первой части сезона всего 13 мячей — 0.92 за игру. При этом пропускает она довольно много — 21 гол (1.5). Но ситуация резко меняется, когда «Вальядолид» играет дома, — на «Хосе Соррилье» он оформляет 1.14 мяча в ворота соперников и пропускает меньше гола за 90 минут.

Последние две игры между командами Анчелотти и Пачеты как раз завершились минимальными победами мадридцев со счетом 1:0. На то, что «Реал» снова забьет не больше одного гола, котировка — 2.55. ИТМ2 (2.5) идет за 1.50.

«Королевский клуб» перед перерывом выступал нестабильно и потерял первую строчку в таблице — на два очка вперед вырвалась «Барселона». Подпортили турнирное положение ничья с «Жироной» (1:1) и необъяснимое поражение от «Райо Вальекано» (2:3). Даже победа над скромным «Кадисом» получилась неубедительной — 2:1.

Одна из причин таких результатов — нестабильная игра в обороне: «Реал» пропустил хотя бы раз в шести последних матчах. «Вальядолид», который забивал в трех предыдущих домашних встречах, будет настроен на взятие мадридских ворот.

Прогноз и ставка на матч «Вальядолид» — «Реал»

«Вальядолид» не радует своих болельщиков результативными встречами в этом сезоне: только одна игра из семи на «Хосе Соррилье» вместила в себя больше трех голов (4:1 с «Сельтой»). Два последних домашних матча с «Реалом» также получились довольно серыми — мадридцы оба раза победили со счетом 1:0.

Ближайший матч вряд ли получится ярким. Звезды «бланкос» недавно вернулись из Катара, им потребуется время на восстановление командных связей. Однако класс команд несопоставим, и даже не в лучшей форме за счет индивидуального мастерства гости добудут пусть и минимальную, но победу.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 4.5 за 1.84.