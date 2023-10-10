«Вегас», «Торонто» и «Колорадо» — главные фавориты НХЛ в новом сезоне по версии PARI

В ночь на 11 октября по московскому времени стартует 107-й сезон Национальной хоккейной лиги. Борьбу за победу в престижном турнире поведут 32 команды. В статусе обладателя Кубка Стэнли регулярный чемпионат впервые начнет клуб «Вегас Голден Найтс». Аналитики букмекерской компании PARI изучили расклад сил перед стартом сезона-2023/24 и оценили шансы каждой из команд завоевать титул.

Главным фаворитом турнира букмекеры называют «Вегас». Сделать ставку на то, что победитель прошлого сезона защитит титул, можно по коэффициенту 9.00. Спрогнозировать выход «золотых рыцарей» в финальную серию Кубка Стэнли предлагается за 4.40. Вероятность участия «Вегаса» в плей-офф оценивается котировкой 1.08. Для клуба предстоящий сезон станет лишь седьмым в НХЛ. Помимо июньского триумфа, на счету «Вегаса» такие успехи, как участие в финале в 2018 году и два выхода в полуфинал — в 2020-м и 2021-м.

Основными конкурентами «Вегаса» в предстоящем сезоне считаются «Торонто Мэйпл Лифс» и «Колорадо Эвеланш». Спрогнозировать триумф каждого из этих клубов предлагается за 10.0. Котировки на выход «Торонто» в финал составляют 4.70, а в плей-офф турнира — 1.08. «Кленовые листья» 13 раз выигрывали Кубок Стэнли, но не брали трофей с 1967 года. В прошлом сезоне команда с российским голкипером Ильей Самсоновым в составе показала лучший результат с 2004-го — дошла до второго раунда плей-офф.

Вероятность участия «лавин» в решающей серии оценивается коэффициентом 4.80, а в их проходе в плей-офф сомнений практически нет (котировка — 1.05). Клуб брал Кубок Стэнли трижды. В последний раз это произошло в 2022 году. Российские участники того триумфа — вратарь Александр Георгиев и нападающий Валерий Ничушкин — выступают за «Колорадо» до сих пор. В прошлом сезоне команда пробилась в плей-офф, но вылетела в первом же раунде от «Сиэтла».

В число фаворитов сезона-2023/24 также входят «Каролина Харрикейнз», «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Джерси Девилз». Триумф каждого из этих клубов можно спрогнозировать за 11.00. «Каролина» выиграла свой единственный Кубок Стэнли в 2006 году, а в прошлом сезоне дошла до финала конференции. За клуб выступают россияне Петр Кочетков, Дмитрий Орлов и Андрей Свечников. Пятикратный обладатель трофея «Эдмонтон» претендует на трофей благодаря связке лучших бомбардиров НХЛ. Конор Макдэвид и Леон Драйзайтль входят в топ по набранным очкам последние несколько лет. Лучшее достижение команды за это время — полуфинал в 2022 году. «Нью-Джерси» брал Кубок Стэнли трижды, а в прошлом сезоне пробился в 1/4 финала.

Котировки на выход «Каролины» в финал составляют 5.00. Ставки на участие «Эдмонтона» в решающей стадии принимаются за 5.30. Если же до финальной серии доберется «Нью-Джерси», сыграет коэффициент 5.50. Вероятность выхода «Каролины» в плей-офф составляет 1.11. Для «Эдмонтона» и «Нью-Джерси» этот показатель равен 1.12.

По оценкам аналитиков PARI, команды с участием главных российских звезд НХЛ обладают меньшими шансами на успех. Спрогнозировать триумф «Нью-Йорк Рейнджерс» с Игорем Шестеркиным и Артемием Панариным можно за 15.0. Котировки на победу «Тампы-Бэй Лайтнинг», в составе которой выступают Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров, составляют 18.0. Если главный трофей сезона завоюет «Питтсбург Пингвинз» с Евгением Малкиным, сыграет коэффициент 30.0. Вероятность успеха «Миннесоты Уайлд» с Кириллом Капризовым котируется за 40.0. Наконец, ставки на триумф «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным принимаются за 50.0.

Наименее вероятными претендентами на победу в Кубке Стэнли считаются «Филадельфия Флайерз», «Монреаль Канадиенс», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Котировки на победу «Филадельфии» и «Монреаля» составляют 400, а в случае внезапного триумфа «уток» или «акул» поставленная сумма увеличится в 500 раз.

Клиенты PARI склоняются к тому, что триумфатором станет «Торонто». На успех «кленовых листьев» приходится 28% от всего объема ставок на победителя турнира. На «Каролину» сделано более 21%.

Регулярный сезон НХЛ продлится до 19 апреля 2024 года. Сетка плей-офф будет сформирована по результатам выступления команд в Восточной и Западной конференциях. По оценкам аналитиков PARI, главными фаворитами «Востока» считаются «Торонто», «Каролина» и «Нью-Джерси». Коэффициент на победу «кленовых листьев» составляет 5.50, для «ураганов» и «дьяволов» он равен 6.50. Основные претенденты на первое место на «Западе» — «Колорадо», «Эдмонтон» и «Вегас». Сделать ставку на триумф каждой из этих команд можно за 5.70.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается спрогнозировать бомбардирские достижения Александра Овечкина в новом сезоне. Капитан «Вашингтона» в 38 лет ведет погоню за снайперским рекордом НХЛ. Чтобы перекрыть достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы), россиянину осталось отличиться 73 раза. Если в регулярном чемпионате сезона-2023/24 Ови забросит 41 шайбу и более, сыграет коэффициент 1.85. Поставить на семь и более дублей в исполнении Овечкина предлагается за 1.65. Ставки на то, что Александру хотя бы в одном из матчей удастся оформить покер, принимаются за 2.40.