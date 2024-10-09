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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

9 октября, 17:30

Месси сыграет с Венесуэлой, но не будет Гарначо и Дибалы. Это не помешает чемпионам мира

Прогноз и ставка на матч отборочного турнира чемпионата мира Венесуэла — Аргентина 11 октября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Лионель Месси в сборной Аргентины по футболу.
Фото Global Look Press
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У «Альбиселесте» огромное превосходство в личных встречах.

Аргентина 11 октября в рамках отборочного турнира чемпионата мира сыграет на выезде с Венесуэлой. Игра пройдет на стадионе «Монументаль» в Матурине и начнется в полночь по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
11 окт, 00:00. Estadio Monumental de Maturin (Матурин)
Венесуэла
Аргентина

Коэффициенты букмекеров на матч отборочного турнира чемпионата мира Венесуэла — Аргентина 11 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают гостей однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.51, вероятность этого исхода — примерно 64%. Выигрыш Венесуэлы доступен с котировкой 6.40 (13%), ничья идет за меньшие 4.00 (23%).

Аргентина обыграла соперника в трех последних очных матчах. Вероятность непоражения хозяев в предстоящей встрече оценена в 2.46.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают превосходство «Альбиселесте»:

  • 1:0 — за 4.70;
  • 2:0 — за 5.40;
  • 1:1 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.67.

Рынок на обмен результативными ударами идет за 2.26, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.59.

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Венесуэла — Аргентина: прогноз и анализ матча отборочного турнира чемпионата мира 11 октября 2024 года

Аргентина возглавляет южноамериканскую отборочную группу, набрав 18 очков в восьми матчах. Команда Лионеля Скалони оформила шесть побед, проиграв только Колумбии (1:2) и Уругваю (0:2), которые идут в турнирной таблице на второй и третьей строчках соответственно. Во всех остальных играх аргентинцы набрали по три очка и ни разу не пропустили — в обороне лучше них действует только Парагвай с тремя пропущенными мячами. Отличились «Альбиселесте» 12 раз — на один меньше лидирующего по этому показателю Уругвая.

Самым результативным в составе аргентинцев по-прежнему является Лионель Месси, который забил три гола. Правда, участие Лео в предстоящей игре было под вопросом из-за состояния здоровья, однако главный тренер сборной подтвердил, что нападающий в норме. «Лео в порядке. Он сыграл несколько матчей перед приездом сюда. Это то, что ему было нужно. Он в форме и будет частью команды», — поделился Скалони.

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При этом команда все равно пострадала из-за травм. С Венесуэлой точно не сыграют Пауло Дибала и Алехандро Гарначо, а участие Алексиса Макаллистера под вопросом — 5 октября в матче АПЛ против «Кристал Пэлас» он провел на поле лишь 45 минут. «Макаллистер тренируется отдельно из-за травмы. Посмотрим, выйдет ли он на первую игру. Пока он не может присоединиться к общей группе, и мы примем решение по нему в четверг», — сообщил Скалони.

Хозяева идут шестыми, замыкая топ команд, которые получат прямые путевки на ЧМ. Однако в этой части турнирной таблицы все плотно — «Красное вино» отстает от четвертой строчки лишь на один балл и на такое же количество очков опережает восьмую Боливию — она пока не попадает даже в стыковые матчи. Правда, последние результаты боливийцев настораживают: они не побеждали в четырех играх подряд, забив в них лишь один мяч.

Травмы и дисквалификации перед матчем Венесуэла — Аргентина

У хозяев недоступен вратарь Хоэль Гратероль.

У Аргентины под вопросом участие Макаллистера, точно не будет Дибалы и Гарначо.

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Венесуэла — Аргентина: статистика личных встреч

Последние три встречи команд во всех турнирах закончились в пользу аргентинцев. Всего сборные играли друг с другом 27 раз: 23 матча остались за «Альбиселесте».

Прогноз и ставка на матч Венесуэла — Аргентина

Гости смотрятся серьезными фаворитами. Они возглавляют группу, победив всухую в шести из восьми матчей — не справились только с идущими в топ-3 Колумбией и Уругваем. К тому же у Аргентины подавляющее преимущество в личных встречах — 23 победы за 27 попыток. Венесуэла же в четырех последних играх отборочного турнира забила лишь один мяч.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 1.90.

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