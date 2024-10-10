Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

Венгрия провалила начало Лиги наций — нет ни побед, ни голов. Зато Нидерланды — одна из самых ярких сборных на старте турнира

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Венгрия — Нидерланды 10 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Сборная Нидерландов.
Фото Getty Images
Джошуа Зиркзее (сборная Нидерландов).
Фото Getty Images
Робин ван Перси в матче Нидерланды — Венгрия.
Фото Getty Images
1/3
Telegram Дзен

«Оранжевые» забили больше всех — на пару с Германией.

11 октября сборные Венгрии и Нидерландов сыграют в третьем туре группового этапа Лиги наций. Местом встречи соперников станет «Пушкаш Арена» в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. Главный судья — Лукас Фендрих из Швейцарии. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Лига наций A. Группа 3
11 окт, 21:45. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
Нидерланды

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Венгрия — Нидерланды 11 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают гостей очевидными фаворитами: победу «Оранжевых» оценили в 1.64, это примерно 54% вероятности. На успех Венгрии предложили котировку 4.80 (21%), на ничью — 3.95 (25%).

Поставить на выигрыш Нидерландов с форой (-1) можно за 2.07. Опция Ф(+1) на команду Марко Росси доступна за 1.73.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.12. «Обе забьют» дали за 1.72, обратный рынок — за 2.08.

Самым ожидаемым результатом встречи эксперты назвали ничью 1:1. Коэффициент на этот счет — 6.60.

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой

Венгрия — Нидерланды: прогноз и анализ матча Лиги наций 11 октября 2024 года

После неудачного выступления на Евро-2024 команда Марко Росси завалила и старт в Лиге наций: с крупным счетом влетела Германии в Дюссельдорфе (0:5), а на «Пушкаш Арене» разошлась нулевой ничьей со сборной Боснии и Герцеговины. Если венгры продолжат в том же духе, то рискуют свалиться в дивизион В — сейчас они замыкают таблицу группы 3 с одним очком. Боснийцы набрали столько же, но находятся выше по дополнительным показателям.

Сборная Нидерландов ярко начала групповой этап Лиги наций — на стадионе «Филипс» в Эйндховене разгромила Боснию (5:2). Джошуа Зиркзее и Тиджани Рейндерс оформили 1+1, Коди Гакпо, Вут Вегхорст и Хави Симонс забили по мячу, а Дониэлл Мален отметился результативной передачей.

Джошуа Зиркзее (сборная Нидерландов).
Фото Getty Images

В следующей игре полуфиналисты Евро-2024 устроили результативную перестрелку с Германией на «Йохан Кройф Арене» (2:2). Парни Роналда Кумана повели уже на второй минуте — Рейндерс отличился с паса Райана Гравенберха. Но ушли на перерыв, уступая в счете: на 38-й минуте Дениз Ундав сравнял, а на 45-й ассистировал Йозуа Киммиху. На старте второго тайма хозяева снова огорчили «Бундестим»: Брайан Бробби отдал, Дензел Дюмфрис забил на 50-й минуте.

Ничья не позволила никому из соперников оторваться в таблице: набрали по четыре балла, немцы стоят выше лишь из-за разницы мячей — 7-2 против 7-4 у «Оранжевых». Нидерланды и «Бундестим» — самые результативные в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Ближайшие преследователи — Швеция и Румыния с шестью голами.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. Победа ЦСКА над «Динамо» в 11-м туре РПЛ принесла клиенту букмекера 6 490 000 рублей

Травмы и дисквалификации перед матчем Венгрия — Нидерланды

О потерях в составах обеих команд не сообщалось.

Венгрия — Нидерланды: статистика личных встреч

Все пять матчей сборных в XXI веке закончились разгромными триумфами «Оранжевых»: в отборе ЧМ-2014 (8:1, 4:1), в квалификации Евро-2012 (5:3, 4:0) и в июньском товарняке перед ЧМ-2010 (6:1).

По итогам восьми официальных поединков в XX веке у каждой команды по три победы, еще два противостояния завершились вничью. Также соперники провели четыре товарищеские встречи — и Нидерланды, и Венгрия выиграли по два раза.

Робин ван Перси в матче Нидерланды — Венгрия.
Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч Венгрия — Нидерланды

В первом туре Лиги наций команда Марко Росси пострадала от Германии, а теперь встретится с не менее мощным нападением. Парни Роналда Кумана зажгли в атаке на старте турнира и не намерены сбавлять обороты. Тем более результативные поединки для «Оранжевых» — уже тенденция. В шести подряд встречах с их участием влетело три гола или больше. Все пять матчей сборных в XXI веке также получились «верховыми».

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 2.12 (если забьют ровно три — будет возврат).

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736 

Футбол
Лига наций УЕФА
Прогнозы на спорт
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале турнира в Шанхае
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Ждут возвращения заболевших и Царя, считают деньги и хвалят Станковича. Что происходит в «Спартаке»
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Ураган Милтон во Флориде снес крышу бейсбольного стадиона
Сегодня
Вчера
Неделя