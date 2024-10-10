Прогноз и ставка на матч Лиги наций Венгрия — Нидерланды 10 октября 2024 года

«Оранжевые» забили больше всех — на пару с Германией.

11 октября сборные Венгрии и Нидерландов сыграют в третьем туре группового этапа Лиги наций. Местом встречи соперников станет «Пушкаш Арена» в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. Главный судья — Лукас Фендрих из Швейцарии. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Венгрия — Нидерланды 11 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают гостей очевидными фаворитами: победу «Оранжевых» оценили в 1.64, это примерно 54% вероятности. На успех Венгрии предложили котировку 4.80 (21%), на ничью — 3.95 (25%).

Поставить на выигрыш Нидерландов с форой (-1) можно за 2.07. Опция Ф(+1) на команду Марко Росси доступна за 1.73.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.12. «Обе забьют» дали за 1.72, обратный рынок — за 2.08.

Самым ожидаемым результатом встречи эксперты назвали ничью 1:1. Коэффициент на этот счет — 6.60.

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Венгрия — Нидерланды: прогноз и анализ матча Лиги наций 11 октября 2024 года

После неудачного выступления на Евро-2024 команда Марко Росси завалила и старт в Лиге наций: с крупным счетом влетела Германии в Дюссельдорфе (0:5), а на «Пушкаш Арене» разошлась нулевой ничьей со сборной Боснии и Герцеговины. Если венгры продолжат в том же духе, то рискуют свалиться в дивизион В — сейчас они замыкают таблицу группы 3 с одним очком. Боснийцы набрали столько же, но находятся выше по дополнительным показателям.

Сборная Нидерландов ярко начала групповой этап Лиги наций — на стадионе «Филипс» в Эйндховене разгромила Боснию (5:2). Джошуа Зиркзее и Тиджани Рейндерс оформили 1+1, Коди Гакпо, Вут Вегхорст и Хави Симонс забили по мячу, а Дониэлл Мален отметился результативной передачей.

Джошуа Зиркзее (сборная Нидерландов). Фото Getty Images

В следующей игре полуфиналисты Евро-2024 устроили результативную перестрелку с Германией на «Йохан Кройф Арене» (2:2). Парни Роналда Кумана повели уже на второй минуте — Рейндерс отличился с паса Райана Гравенберха. Но ушли на перерыв, уступая в счете: на 38-й минуте Дениз Ундав сравнял, а на 45-й ассистировал Йозуа Киммиху. На старте второго тайма хозяева снова огорчили «Бундестим»: Брайан Бробби отдал, Дензел Дюмфрис забил на 50-й минуте.

Ничья не позволила никому из соперников оторваться в таблице: набрали по четыре балла, немцы стоят выше лишь из-за разницы мячей — 7-2 против 7-4 у «Оранжевых». Нидерланды и «Бундестим» — самые результативные в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Ближайшие преследователи — Швеция и Румыния с шестью голами.

Травмы и дисквалификации перед матчем Венгрия — Нидерланды

О потерях в составах обеих команд не сообщалось.

Венгрия — Нидерланды: статистика личных встреч

Все пять матчей сборных в XXI веке закончились разгромными триумфами «Оранжевых»: в отборе ЧМ-2014 (8:1, 4:1), в квалификации Евро-2012 (5:3, 4:0) и в июньском товарняке перед ЧМ-2010 (6:1).

По итогам восьми официальных поединков в XX веке у каждой команды по три победы, еще два противостояния завершились вничью. Также соперники провели четыре товарищеские встречи — и Нидерланды, и Венгрия выиграли по два раза.

Робин ван Перси в матче Нидерланды — Венгрия. Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч Венгрия — Нидерланды

В первом туре Лиги наций команда Марко Росси пострадала от Германии, а теперь встретится с не менее мощным нападением. Парни Роналда Кумана зажгли в атаке на старте турнира и не намерены сбавлять обороты. Тем более результативные поединки для «Оранжевых» — уже тенденция. В шести подряд встречах с их участием влетело три гола или больше. Все пять матчей сборных в XXI веке также получились «верховыми».

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 2.12 (если забьют ровно три — будет возврат).

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