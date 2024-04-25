Красные победили в девяти матчах с лондонцами из 10.

27 апреля в 35-м туре английской премьер-лиги «Вест Хэм» сыграет с «Ливерпулем». Команды сойдутся на стадионе «Лондон» в 14.30 по московскому времени. Английский футбол в России не показывают.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль» 27 апреля 2024 года

Эксперты компании Winline назвали фаворитом скаузеров. На успех парней Юргена Клоппа представлен коэффициент 1.51, что соответствует 64% вероятности. Ничья доступна за 5.00 (19%), а триумф «молотков» — за 5.40 (17%).

«Ливерпуль» победил «Вест Хэм» в пяти матчах подряд. Верите, что в этот раз команда Дэвида Мойеса не уступит? Взять опцию 1Х можно за 2.60.

Тотал больше 3.5 мяча предложен за 1.99, ТМ 3.5 — за 1.81.

Обмен голами оценен в 1.47, опция «обе забьют — нет» идет за 2.55.

Специалисты из Winline считают, что самый вероятный счет — 2:1 в пользу красных. На этот результат дана котировка 7.60.

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«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча 35-го тура АПЛ 27 апреля 2024 года

Красные проводят нервную концовку последнего сезона при Юргене Клоппе. В последних шести матчах во всех турнирах они забрали всего две победы и трижды проиграли. В прошлом туре скаузеры уступили в ливерпульском дерби «Эвертону» (0:2). А до этого дважды провалились дома — с «Аталантой» в Лиге Европы (0:3) и «Кристал Пэлас» в АПЛ (0:1). Против «МЮ» они вытянули лишь ничью (2:2). На этом отрезке «Ливерпуль» взял верх только над той же «Аталантой» в ответной игре (1:0) и «Фулхэмом» (3:1).

В АПЛ мерсисайдцы пока идут вторыми и на три пункта отпустили лидирующий «Арсенал». Но им в спины дышит «Манчестер Сити»: «горожане» отстали от «Ливерпуля» лишь на один балл, от «канониров» — на четыре. У команды Пепа Гвардиолы две игры в запасе, так что по потерянным она везет лондонцам два очка, красным — пять. Многие эксперты, в том числе легенда ливерпульцев Джейми Каррагер, признают: чемпионская гонка для скаузеров фактически окончена.

Юрген Клопп («Ливерпуль»). Фото Getty Images

Кубок Англии мерсисайдцы покинули после поражения от «МЮ» в четвертьфинале (3:4). Также парни Клоппа вылетели из Лиги Европы — это единственный крупный трофей, который немец так и не выиграл за девять лет в английском клубе. Но совсем без наград в последний сезон Юргена ливерпульцы не остались и забрали Кубок лиги.

Лучший бомбардир команды — Мохамед Салах. Египтянин набрал 24+13 во всех турнирах. У Дарвина Нуньеса 18+13. Диогу Жота (15+4) и Коди Гакпо (14+5) делят третью строчку по гол+пас.

«Вест Хэм» не знает побед в четырех матчах подряд во всех турнирах. Три из них закончились поражениями с общим счетом 2:9. А за 11 недавних встреч команда Дэвида Мойеса выиграла всего дважды.

Лондонцы занимают восьмую строчку в чемпионате Англии и не попадут в еврокубки в следующем сезоне. В первой десятке они пропустили больше всех (63), а забил меньше «молотков» (54) только «Манчестер Юнайтед» (47).

Из Лиги Европы «Вест Хэм» на прошлой неделе выбил «Байер» (0:2, 1:1). Кубок лиги покинули в декабре благодаря «Ливерпулю» (1:5). А из Кубка Англии вылетели в январе от «Бристоля» (1:1, 0:1).

Лучший снайпер команды Мойеса Джеррод Боуэн оформил 19+9 за 41 матч. Мохаммед Кудус идет на второй строчке (13+4). Столько же баллов по гол+пас набрал Джеймс Уорд-Проуз (6+11).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Вест Хэм» — «Ливерпуль»

У лондонцев потерь нет. А в лазарете «Ливерпуля» несколько пациентов — из-за повреждений не сыграют Жоэль Матип, Тиаго Алькантара, Бен Доук и Конор Брэдли.

«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч

За последние 10 встреч «Ливерпуль» не выиграл у «Вест Хэма» всего один раз — в ноябре 2021-го победили «молотки» (3:2). На этом отрезке команды только три раза забили меньше двух мячей. За 123 матча в премьер-лиге скаузеры брали верх 70 раз, лондонцы — 24. Еще 29 встреч завершились вничью.

Джаррод Боуэн и Ватару Эндо («Вест Хэм» — «Ливерпуль»). Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль»

Команду Юргена Клоппа сильно штормит от давления на финише борьбы за титул. Но «Вест Хэм» — идеальный клиент для скаузеров. Парни Дэвида Мойеса охотно пропускают — например, пять мячей от «Кристал Пэлас» в прошлом туре. «Молотки» в этом сезоне регулярно проваливаются в матчах с лидерами: они проиграли 0:6 «Арсеналу», 0:3 — «МЮ» и 1:5 — тому же «Ливерпулю».

При этом красные победили лондонцев в девяти из 10 прошлых встреч. А семь из них пробили «верх» по голам. Учитывая огромные ставки для скаузеров и нулевую турнирную мотивацию для их соперника, можно сыграть на победу «Ливерпуля» и несколько забитых мячей.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2.5 за 1.95.

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