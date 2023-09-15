У «Ман Сити» и «Вест Хэма» ни одного поражения в АПЛ. Холанн, Боуэн и Уорд-Проуз будут биться за сохранение нуля

Лондон увидит встречу лидеров премьер-лиги.

«Манчестер Сити» — единственная команда, которая не потеряла очки после четырех игр АПЛ. В пятом туре коллектив Пепа Гвардиолы сойдется с делящим вторую строчку «Вест Хэмом». Поединок пройдет 16 сентября на олимпийском стадионе в Лондоне. Арбитр Эндрю Мэдли даст стартовый свисток в 17.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» 16 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей серьезными фаворитами: успех «горожан» можно взять за 1.51, что составляет примерно 66% вероятности. Триумф хозяев предложен с котировкой 6.18 (15%) — это наименее возможный исход встречи. Раздел очков идет за 4.79 (19%).

«Вест Хэм» — удобный соперник для «Ман Сити». За последние 10 очных матчей лондонцы выжали только три ничьи, уступив в остальных семи поединках. Непоражение парней Дэвида Мойеса в предстоящей игре можно взять за 2.69.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния намекают на огромное превосходство гостей:

• 2:0 — за 7.75;

• 2:1 — за 8.25;

• 1:1 и 1:0 — за 8.75.

«Ман Сити» и «Вест Хэм» — одни из самых результативных команд текущего сезона АПЛ: «горожане» за четыре тура настреляли уже 11 мячей, «молотобойцы» — девять. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.42.

Рынок на обмен точными ударами предложен за 1.74, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.10.

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«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча АПЛ 16 сентября 2023 года

Обе команды не знают поражений после четырех туров АПЛ: «горожане» выиграли четыре раза, «молотобойцы» стартовали с ничьей (1:1 с «Борнмутом») и вышли на победную серию. Также оппоненты входят в топ-5 по результативности: «Ман Сити» оформил уже 11 забитых мячей, «Вест Хэм» — девять.

Отличную форму набрал основной страйкер гостей Эрлинг Холанн: норвежец заколотил уже шесть голов. Форварду особенно удался предыдущий поединок чемпионата с «Фулхэмом»: Эрлинг сделал хет-трик и прибавил к нему ассист. При этом еще в августе травмировался главный оруженосец Холанна — Кевин де Брейне. Бельгиец повредил подколенное сухожилие и вряд ли появится на поле в 2023 году. Также проблемы со здоровьем у Джека Грилиша и Матео Ковачича.

В составе «Вест Хэма» отличную форму набрали Джарред Боуэн и Джемс Уорд-Проуз: первый настрелял 3+1 в четырех встречах, второй — 1+3 в трех, отметившийся результативными действиями в каждом проведенном матче. «Молотобойцы» пока отличались в каждом туре АПЛ, ждете, что они огорчат и «Ман Сити»? Индивидуальный тотал хозяев больше 0.5 гола идет за 1.55, ИТМ1 (0.5) — за 2.43.

Команды не выглядят непробиваемыми, хотя и входят в топ-3 лиги по надежности. «Горожане» начали с двух сухарей, но потом получили по пробоине от «Шеффилда» и «Фулхэма». «Молотобойцы» вытаскивали мячи из ворот по разу в каждой игре АПЛ.

Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»

Команды сойдутся сразу после завершения международной паузы, часто такие встречи получаются непредсказуемыми. Но соперники отличаются высокой результативностью, а их лидеры неплохо себя проявили в играх сборных, поддержав набранную в клубе форму. «Ман Сити» и «Вест Хэм», даже невзирая на положение в текущем сезоне, нередко показывали яркие поединки. Из шести последних очных матчей во всех турнирах в четырех пробивали «верх» по голам.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.60.

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