У «Ман Сити» и «Вест Хэма» ни одного поражения в АПЛ. Холанн, Боуэн и Уорд-Проуз будут биться за сохранение нуля

Прогнозы на спорт
Сегодня, 09:15
«Манчестер Сити» — единственная команда, которая не потеряла очки после четырех игр АПЛ. В пятом туре коллектив Пепа Гвардиолы сойдется с делящим вторую строчку «Вест Хэмом». Поединок пройдет 16 сентября на олимпийском стадионе в Лондоне. Арбитр Эндрю Мэдли даст стартовый свисток в 17.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей серьезными фаворитами: успех «горожан» можно взять за 1.51, что составляет примерно 66% вероятности. Триумф хозяев предложен с котировкой 6.18 (15%) — это наименее возможный исход встречи. Раздел очков идет за 4.79 (19%).
«Вест Хэм» — удобный соперник для «Ман Сити». За последние 10 очных матчей лондонцы выжали только три ничьи, уступив в остальных семи поединках. Непоражение парней Дэвида Мойеса в предстоящей игре можно взять за 2.69.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния намекают на огромное превосходство гостей:
• 2:0 — за 7.75;
• 2:1 — за 8.25;
• 1:1 и 1:0 — за 8.75.
«Ман Сити» и «Вест Хэм» — одни из самых результативных команд текущего сезона АПЛ: «горожане» за четыре тура настреляли уже 11 мячей, «молотобойцы» — девять. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.42.
Рынок на обмен точными ударами предложен за 1.74, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.10.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
Обе команды не знают поражений после четырех туров АПЛ: «горожане» выиграли четыре раза, «молотобойцы» стартовали с ничьей (1:1 с «Борнмутом») и вышли на победную серию. Также оппоненты входят в топ-5 по результативности: «Ман Сити» оформил уже 11 забитых мячей, «Вест Хэм» — девять.
Отличную форму набрал основной страйкер гостей Эрлинг Холанн: норвежец заколотил уже шесть голов. Форварду особенно удался предыдущий поединок чемпионата с «Фулхэмом»: Эрлинг сделал хет-трик и прибавил к нему ассист. При этом еще в августе травмировался главный оруженосец Холанна — Кевин де Брейне. Бельгиец повредил подколенное сухожилие и вряд ли появится на поле в 2023 году. Также проблемы со здоровьем у Джека Грилиша и Матео Ковачича.
В составе «Вест Хэма» отличную форму набрали Джарред Боуэн и Джемс Уорд-Проуз: первый настрелял 3+1 в четырех встречах, второй — 1+3 в трех, отметившийся результативными действиями в каждом проведенном матче. «Молотобойцы» пока отличались в каждом туре АПЛ, ждете, что они огорчат и «Ман Сити»? Индивидуальный тотал хозяев больше 0.5 гола идет за 1.55, ИТМ1 (0.5) — за 2.43.
Команды не выглядят непробиваемыми, хотя и входят в топ-3 лиги по надежности. «Горожане» начали с двух сухарей, но потом получили по пробоине от «Шеффилда» и «Фулхэма». «Молотобойцы» вытаскивали мячи из ворот по разу в каждой игре АПЛ.
Команды сойдутся сразу после завершения международной паузы, часто такие встречи получаются непредсказуемыми. Но соперники отличаются высокой результативностью, а их лидеры неплохо себя проявили в играх сборных, поддержав набранную в клубе форму. «Ман Сити» и «Вест Хэм», даже невзирая на положение в текущем сезоне, нередко показывали яркие поединки. Из шести последних очных матчей во всех турнирах в четырех пробивали «верх» по голам.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.60.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -