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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:15

«Вест Хэм» получил всего два дня отдыха после Кубка Англии. Это не то, что требуется к игре с «Ман Сити»

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» 31 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Кевин де Брейне и Савио («Манчестер Сити».
Фото Global Look Press
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«Горожане» — лучшие на старте АПЛ.

«Манчестер Сити» после двух побед на старте АПЛ встретится с крепким «Вест Хэмом». Игра третьего тура чемпионата Англии пройдет на Олимпийском стадионе в Лондоне и начнется в 19.30 по московскому времени. Команды рассудит бригада Майкла Оливера. В России легально не транслируют премьер-лигу.

Англия. Премьер-лига. 3-й тур
31 авг, 19:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
Манчестер Сити

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» 31 августа 2024 года

Букмекеры считают гостей однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.41, что примерно 69% вероятности. Исход в пользу «молотобойцев» предложен с котировкой 7.00 (13%) — это наименее реальный результат. Ничья идет за 5.20 (18%).

«Ман Сити» обыграл «Вест Хэм» в четырех последних матчах. Вероятность непоражения лондонцев в предстоящей встрече оценена в 2.98.

Наиболее ожидаемые аналитиками результаты поединка отражают превосходство коллектива Пепа Гвардиолы:

• 2:0 и 2:1 — за 7.60;

• 1:0 и 1:1 — за 9.00.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.09, ТМ 3.5 — за 1.71.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 1.64, обратный вариант дан за 2.16.

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«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча АПЛ 31 августа 2024 года

«Горожане» подошли к третьему туру во главе турнирной таблицы: набрали шесть очков против «Челси» (2:0) и «Ипсвича» (4:1) и обошли конкурентов благодаря лучшей разнице мячей — также максимальный результат после двух игр показали «Брайтон», «Ливерпуль» и «Арсенал». Отлично стартовал Эрлинг Холанн — лучший бомбардир АПЛ двух прошлых сезонов. У норвежца четыре гола в двух матчах, в ворота «Ипсвича» неделю назад он отправил хет-трик.

«Важно, как играет Холанн и насколько высоко он располагается, — проанализировал игру нападающего экс-форвард сборной Англии Гари Линекер. — Потому что, если он постоянно делает рывки за спину защитников, они начинают нервничать и отходят чуть глубже. Это создает больше пространства для полузащитников. А если бы он опускался на 20 ярдов вглубь поля, то перегружал бы полузащиту, и для полузащитников не оставалось бы свободного пространства. Поэтому это очень важно».

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Также в команду вернулся полузащитник Илкай Гюндоган, который год назад отправился в «Барселону». Каталонцы бесплатно отпустили немца из-за финансовых проблем, из-за которых они не могли внести в заявку летнего новичка Дани Ольмо. Гюндоган вышел на 19 минут в игре с «Ипсвичем». Другой летний новичок «горожан» Савио уже обосновался в основном составе — в двух турах чемпионата появился на поле с самого начала, но в сумме отыграл 116 минут. На его счету голевая на Кевина Де Брейне во втором туре.

«Вест Хэм» в двух играх набрал три очка — уступил попавшей в прошлом сезоне в Лигу чемпионов «Астон Вилле» (1:2) и обыграл «Кристал Пэлас» (2:0). Летом команда серьезно обновилась: вместо Дэвида Мойеса на место главного тренера пришел Хулен Лопетеги, неплохо работавший в «Севилье» на стыке 2010-х и 2020-х. Также команда провела активную трансферную кампанию: потратила 144 миллиона евро на новичков — Макса Килмана, Крисенсио Саммервилла, Никласа Фюллькруга, Луиса Гильерме, Жан-Клера Тодибо, Аарона Уан-Биссаку, Уэса Фодерингема и Гвидо Родригеса. Правда, результативным действием из всех них пока отметился только центральный защитник Килман (голевая).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»

У «горожан» травму получил вингер Оскар Бобб. У хозяев нет проблем с составом.

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне «Ман Сити» дважды обыграл лондонцев с одинаковым счетом 3:1. Всего команды встречались 122 раза во всех турнирах: «горожане» забрали 65 матчей, «молотобойцы» — 37.

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Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»

Парни Гвардиолы стартовали в АПЛ с двух побед с общим счетом 6:1, дважды превзойдя соперника минимум на два гола. До этого они забрали Суперкубок Англии против «Манчестер Юнайтед» (в серии пенальти). В четырех последних встречах с «Вест Хэмом» «горожане» тоже выиграли с разницей минимум в два мяча. Вероятно, подобный результат может повториться. «Ман Сити» классно начал сезон, а у «молотобойцев» за два дня до игры прошла тяжелая кубковая встреча с «Борнмутом», в которой они вырвали победу на 88-й минуте. Причем Лопетеги выставил основной состав.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.01.

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