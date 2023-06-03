«Атлетико» борется за второе место. Ради него Гризманн и Симеоне сокрушат «желтую подлодку»

«Индейцы» мощно проводят вторую половину сезона.

4 июня пройдет заключительный 38-й тур чемпионата Испании. В одном из главных матчей дня схлестнутся команды из топ-5 ла лиги — «Вильярреал» и «Атлетико». Поединок пройдет на стадионе «Керамика» и начнется в 19.30 по московскому времени. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Рикардо де Бургосом Бенгоэчеа. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Вильярреал» — «Атлетико» 4 июня 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили очевидного фаворита: поставить на викторию хозяев можно с коэффициентом 2.74, что составляет около 35% вероятности. Выигрыш гостей доступен с немного меньшей котировкой 2.54 (38%), «мирный» исход предложен за 3.63 (27%).

Букмекеры полагают, что у коллектива Диего Симеоне чуть больше шансов на успех, но при этом «желтая подводная лодка» уже на протяжении трех матчей ла лиги не проигрывает «индейцам». А в первом круге «Вильярреал» вообще всухую обыграл «Атлетико» на выезде (2:0). Рынок на непоражение хозяев в предстоящей встрече оценен в 1.56.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, итоги противостояния отражают примерно равные шансы соперников:

• ничья 1:1 идет за 6.72;

• победа гостей 2:1 — за 9.75;

• триумф хозяев 2:1 — за 10.0.

Оппоненты входят в топ-4 ла лиги по результативности: «матрасники» за 37 туров оформили 68 голов, «подводники» — 57. Вероятно, на стадионе «Керамика» команды смогут продемонстрировать атакующий потенциал, тем более что в двух из трех последних поединков они ярко делили очки (2:2). Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.39.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.52, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.55.

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«Вильярреал» — «Атлетико»: прогноз и анализ матча ла лиги 4 июня 2023 года

Отряд Симеоне мощно провел заключительные месяцы примеры, благодаря чему подтянулся с пятой строчки на третью и до сих пор претендует на серебро — отставание от «Реала» составляет всего одно очко. После 33-го тура «индейцы» даже шли вторыми, но проигрыш «Эльче» (0:1) отбросил их ниже.

«Атлетико» за весь второй круг ла лиги потерпел лишь два поражения, причем оба со счетом 0:1, — нелогичное от худшей команды таблицы «Эльче» и закономерное от взявшей титул «Барселоны». В остальных 16 матчах «матрасники» оформили 13 побед и трижды сыграли вничью.

Мадридцы демонстрируют мощную игру в атаке: в среднем по чемпионату отличаются 1.84 раза за 90 минут. Отличную форму набрал Антуан Гризманн, у которого в 37 турах ла лиги 15+15 по системе «гол+пас». Ждете еще одно яркое выступление «индейцев»? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно взять за 2.01, ИТМ2 (1.5) — за 1.83.

«Вильярреал» второй круг провел тоже лучше первого. Если по ходу первой половины сезона «желтая подлодка» спускалась аж на девятую строчку, то сейчас уже забронировала пятое место — вне зависимости от результата матча с «Атлетико» она не опустится ниже и не поднимется выше.

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Вильярреал» — «Атлетико»

Команда из Мадрида очень мощно проводит второй круг чемпионата, в котором уступила лишь дважды и оформила 13 побед. К тому же к последнему игровому дню ла лиги «Атлетико» сохранил мотивацию — в случае собственной виктории и потери очков «Реала» в параллельной встрече парни Симеоне займут второе место. У «Вильярреала» же нет турнирных задач: «желтая подлодка» уже никуда не сдвинется с пятой строчки. Также «подводники» достаточно редко обыгрывают «индейцев» — всего два раза в последних 11 поединках.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.85.

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