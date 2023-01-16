Красные еще не побеждали в 2023 году.

«Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» 7 января сыграли вничью (2:2) в рамках третьего раунда Кубка Англии, поэтому 17 января их ждет переигровка. Она начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Молинью», прямая трансляция для России недоступна.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» 17 января 2023 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на них можно за 1.95, это примерно 51% вероятности. Ничью оценили в 3.60 (27%), успех хозяев — в 3.90 (22%).

В первом матче «Вулвз» не уступили «Ливерпулю» на «Энфилде». Если считаете, что они повторят успех дома, оформите ставку за 1.85.

Кто пройдет в следующую стадию? Красных можно взять за 1.50, их соперников — за 2.60.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.85, Ф2(0) — за 1.43.

В первой игре команды сыграли со счетом 2:2. Эксперты не сомневаются, что «верх» по голам пройдет и во второй встрече: поставить на ТБ 2.5 можно за 1.67.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.63, противоположный — за 2.20.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.10.

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча Кубка Англии 17 января 2023 года

«Вулверхэмптон» сотворил сенсацию в первом матче третьего раунда Кубка Англии. Самая нерезультативная команда АПЛ вдруг сыграла вничью с «Ливерпулем» на «Энфилде». Более того, «волки» перестреляли красных по ударам в створ (5:3). Гости отличились дважды — забили первыми, а потом сравняли счет на 66-й минуте. Ситуация нечастая — в этом сезоне во всех турнирах «Вулверхэмптон» лишь три раза оформлял два мяча.

У «Ливерпуля» начало января получилось ужасным — красные не выиграли ни одной встречи: сыграли вничью с «Вулверхэмптоном», а еще проиграли «Брентфорду» (1:3) и «Брайтону» (0:3). Дела идут плохо: команда Клоппа в этом сезоне не поборется за победу в АПЛ, имеет невысокие шансы в Лиге чемпионов (хотя по котировкам идет четвертым фаворитом за 10.0) и уже вылетела из Кубка лиги.

По итогам поражения от «Брайтона» Клопп лютовал: «Плохо. Очень плохо. Не припоминаю матча хуже этого. Соперник играл лучше и полностью заслужил победу. Он был действительно хорош. Я не могу стоять тут и притворяться. Конечно, это должно вызывать у нас серьезное беспокойство».

Неизвестно, насколько такая реакция главного тренера повлияет на игру команды, но пока ситуация и правда не очень: в этом году «Ливерпуль» только раз в трех встречах забил больше одного мяча. Если считаете, что команда попала в серьезный кризис и матч на «Молинью» не сулит красным ничего хорошего, поставьте на ИТМ2 (1.5) за 2.00.

Прогноз и ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» действительно плох, «Брайтон» в последнем матче просто разбомбил их ворота (16 ударов, девять в створ). Красные ответили всего двумя ударами в площадь ворот. Клопп сказал, что не помнит игры хуже этой, а тем временем серия без побед у мерсисайдцев составляет уже три встречи.

Правда, «Вулверхэмптон» вообще не похож на «Брайтон». «Чайки» подпирают топ-6, это одна из самых результативных команд АПЛ. «Вулвз» же оформили всего 12 голов в 19 турах чемпионата, от зоны вылета их отделяют два очка. К тому же слова Клоппа после матча с «Брайтоном» намекают, что переигровка в Кубке Англии станет для команды матчем жизни. «Ливерпулю», который до этого разбил «волков» в семи встречах подряд, пора встрепенуться.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.95.