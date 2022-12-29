У манкунианцев две сухие победы после возобновления сезона.

В канун нового года 31 декабря «Манчестер Юнайтед» сыграет в чемпионате Англии с «Вулверхэмптоном». Встреча 18-го тура состоится на стадионе «Молинью» и начнется в 15.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Роберт Джонс. В России трансляция матча недоступна.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» 31 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «МЮ». На победу команды Эрика тен Хага можно поставить с коэффициентом 1.93, вероятность — примерно 51%. Ничья доступна за 3.70 (27%), успех «Вулверхэмптона» — за 4.20 (22%).

Последний матч между командами завершился победой «волков». На то, что они не проиграют в ближайшей встрече, котировка — 1.93.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.90.

В четырех предыдущих официальных матчах во всех турнирах «МЮ» забивал минимум два мяча, поэтому стоит рассмотреть вариант ИТБ2 (1.5) за 1.95.

Пенальти идет за 2.70, удаление — за 6.00, 11-метровый + красная карточка — за 11.0.

У манкунианцев мощная скамейка запасных: в последней игре с «Ноттингемом» на поле появились Фред, Магуайр, Гарначо, Ван де Бек и Эланга. На то, что в матче с «Вулверхэмптоном» игрок выйдет на замену и забьет, коэффициент — 3.20.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 — за 6.60;

победа «МЮ» 1:0 — за 6.80;

успех 2:1 — за 8.10.

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча 18-го тура АПЛ 31 декабря 2022 года

«МЮ» продолжает преследовать лидеров: после победы над «Ноттингемом» (3:0) манкунианцы сохранили 11-очковое отставание от «Арсенала» и 6-очковое от «Сити». Конечно, отрыв гандикап велик, но болельщиков «красных дьяволов» должен радовать хотя бы тот факт, что их команда приобрела стабильность и благодаря ей все еще может накатить на соперников.

Сейчас «Юнайтед» идет на серии из четырех побед, а всего клуб выиграл восемь матчей из последних десяти во всех турнирах. Если убрать за скобки поражение от «Астон Виллы» в 15-м туре АПЛ, остальные потери очков случились исключительно во встречах против серьезных команд: 1:1 с «Челси», 0:0 с «Ньюкаслом», 3:6 от «Сити» и 0:1 с «Реалом Сосьедад» в Лиге Европы.

После перерыва на чемпионат мира манкунианцы провели два матча и оба выиграли очень уверенно: в Кубке лиги одолели лидера чемпионшипа «Бёрнли» (2:0), а в АПЛ — «Ноттингем» (3:0). Что особенно важно: команда тен Хага сохранила ворота в неприкосновенности даже в отсутствие защитников Мартинеса, Линделефа и Далота. На то, что они не пропустят и от «Вулверхэмптона», котировка — 2.60.

Оставить ворота «сухими» против худшей атаки АПЛ не станет невыполнимой задачей для достаточно звездной обороны «МЮ». «Волки» в 16 матчах этого сезона забили всего 10 мячей (0.62 за игру). Причем что дома, что в гостях команда Хулена Лопетеги одинаково инертна: в обоих случаях отличилась по пять раз. А еще она уже три игры подряд не выигрывает дома: уступила в АПЛ «Арсеналу» (0:2), «Брайтону» (2:3) и «Лестеру» (0:4).

Прогноз и ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

«МЮ» в последнее время достаточно хорош, чтобы уверенно разбираться с аутсайдерами: так в последнее время были обыграны «Ноттингем», «Бернли», «Фулхэм» и «Астон Вилла». «Вулверхэмптон» же выступает достаточно скромно: после перерыва на ЧМ обыграл «Джиллингем» в Кубке лиги и «Эвертон» в АПЛ, но эти успехи тонут на фоне неудач до мундиаля — «волки» давно не побеждают дома.

Манкунианцы, которые играют вдохновенно после ухода Криштиану Роналду, должны справиться с проблемным соперником из нижней части таблицы.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.93.