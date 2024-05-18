«Я вижу Усика фаворитом в этом бою». Царукян — о поединке украинца с Фьюри

В ночь с 18 на 19 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится титульный бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Боец UFC, амбассадор букмекерской компании PARI Арман Царукян поделился своим прогнозом на главное событие года в мире бокса.

«Для меня фаворит Усик, потому что он намного подвижнее, быстрее, моложе. Я думаю, что у него мотивации больше. Александр побил уже многих мощных соперников, и Фьюри однозначно должен опасаться его», — заявил Царукян.

По его мнению, Усик станет самым сложным соперником в карьере Тайсона Фьюри, поскольку Усик левша, не такой большой, как сам британец, и при этом обладает хорошим ударом.

«То есть я вижу Усика фаворитом в этом бою. Александру просто нужно держать свою дистанцию — и все, Тайсон не сможет по нему попасть. Нужно так же двигаться, как он умеет и делает это всегда в правильную сторону. Благодаря своему футворку Усик не позволит себя выбить», — считает Арман.

Царукян отметил, что перенос боя, который должен был состояться в феврале, больше на руку Фьюри, так как он подошел к нему в лучшей форме.

Аналитики считают, что у соперников практически равные шансы на успех. Победа Александра Усика оценивается коэффициентом 1.96, а успех Тайсона Фьюри котируется за 1.98. Вероятности этих исходов составляют 50% и 49% соответственно. Ничья оценена коэффициентом 15.00 (1%).