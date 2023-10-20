Ян и Царукян дали прогнозы на бой Махачев — Волкановски

21 октября чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев проведет второй поединок против короля полулегкого дивизиона, австралийца Алекса Волкановски. Соперники встретятся в главном бою ивента UFC 294 на «Этихад-Арене» в Абу-Даби, ориентировочное начало которого — в 23.15 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала, как распределились ставки на предстоящий поединок.

Кто фаворит?

Волкановски уже проигрывал Махачеву в феврале 2023 года. Кроме того, австралиец выходит на бой без полноценного лагеря — ему пришлось заменять Чарльза Оливейру, который травмировался за пару недель до турнира.

В связи с этим аналитики букмекерской компании PARI видят Ислама крупным фаворитом с коэффициентом 1.33, что соответствует 71% вероятности. Заключить пари на успех Алекса Волкановски можно за 3.45, вероятность его победы составляет примерно 27%. Ничью можно взять за 55.0. Вероятность того, что соперники не определят победителя, составляет около 2%.

Ислам Махачев. Фото Getty Images

Как ставят игроки?

Большая часть клиентов PARI выбирает Махачева в ставках на победителя поединка. На триумф россиянина приходится 89% от всего оборота пари на исход поединка. Еще 10% сделано на успех Алекса и 1% — на ничью.

Самая крупная ставка на бой Махачева с Волкановски составляет 300 000 рублей. Один из игроков поставил эти деньги на победу Ислама с коэффициентом 1.36. В случае успеха он получит выплату в размере 408 000 рублей, чистая прибыль составит 108 000 рублей.

Сколько продлится поединок?

По оценкам аналитиков, соперники вряд ли проведут в октагоне все пять раундов. Поставить на досрочное окончание поединка можно с коэффициентом 1.70, если же бой дойдет до решения, сыграет ставка за 2.08. При этом букмекеры считают, что в предстоящем бою не стоит ждать быстрого финиша. Ставки на тотал больше 3.5 принимаются с коэффициентом 1.57, а на тотал меньше 3.5 — с коэффициентом 2.33.

Тренировка Алекса Волкановски. Фото Getty Images

Как закончится бой?

Самым вероятным результатом поединка считается победа Ислама Махачева по очкам либо сабмишеном. Эти исходы оцениваются в линии PARI практически одинаково, коэффициентами 2.75 и 2.80 соответственно. Если же Исламу удастся нокаутировать Волкановски, сыграет ставка за 7.50.

Заключить пари на то, что судьи вынесут решение в пользу Алекса, можно с коэффициентом 7.15, а нокаут в его исполнении оценивается котировкой 6.05. При этом аналитики практически не верят в то, что Волк сможет поймать Ислама на прием — ставки на такой исход принимаются за 26.0.

Какие еще ставки можно сделать на бой?

В линии PARI также можно поставить на окончание боя конкретным ударом или приемом. Например, если Ислам Махачев победит классическим удушением сзади, сыграет ставка за 4.30, ручной треугольник в его исполнении котируется за 7.50. Для Волкановски же наиболее вероятным способом победы считается добивание граунд-энд-паунд. Этот вариант котируется за 11.00.

Кроме того, можно заключить пари на то, что бойцы получат бонусы. Прибавка к гонорару для Ислама Махачева оценивается коэффициентом 2.65, а для Волкановски — 5.55.

Первый бой Алекса Волкановски и Ислама Махачева. Фото Getty Images

Что говорят амбассадоры PARI?

«В бою Махачев — Волкановски фаворитом считаю Ислама, так как это его весовая категория, плюс он уже побеждал Алекса. Фаворит здесь Ислам, 100%. Как закончится бой? Конечно, все будет зависеть от того, в каких кондициях находится Алекс. Понятно, что он вышел на замену, но я думаю, что все же этот поединок для него будет сложнее, чем первый. Думаю, этот бой не продлится всю дистанцию.

Честно сказать, слабых сторон я не вижу у этих ребят, что в борьбе, что в ударке, что в физическом плане, что в ментальном. Они всегда показывают высочайший уровень. Алекса тоже знаю давно, в 66 кг посмотрите — он же проехался по всему дивизиону! Вообще не вижу никаких минусов у этих бойцов, но я бы поставил на победу первого», — считает экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Петр Ян.

«Махачев изменился за эти четыре года, набрал очень много опыта. Начал лучше работать в клинче, по дыханию чуть поднабрал, по выносливости. Раньше он так не дышал, как сейчас. Но самое большее, что он набрал, — это опыт. Алексу я бы посоветовал идти вперед и бить, не останавливаться, постоянно прессинговать. И конечно же, защищаться от борьбы, но ни в коем случае не идти назад», — заявил другой российский боец UFC Арман Царукян.