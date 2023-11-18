Медведев проиграл Синнеру два матча подряд. Реванш в полуфинале ATP Finals был бы очень кстати

Итальянская публика точно будет против.

18 ноября в Турине состоятся полуфиналы Итогового турнира года ATP. В одном из них россиянин Даниил Медведев сразится с хозяином кортов — итальянцем Янником Синнером. Игра начнется в 16.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 6-2 в пользу Медведева.

Коэффициенты букмекеров на матч ATP Finals Янник Синнер — Даниил Медведев 18 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Синнера фаворитом предстоящего матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.66, что примерно 60% вероятности исхода. Успех Медведева при этом котируется за 2.29 (40%).

Наиболее вероятный результат — 2:0 в пользу Янника за 2.55. Правда, в восьми предыдущих очных встречах он был зафиксирован всего раз.

Тотал больше 23.5 гейма предложено оформить за 1.89, ТМ 23.5 — за 1.92.

Если Медведев победит с форой (+2.5) гейма, сыграет коэффициент 1.75. Если же Синнер заберет встречу с разницей минимум в три гейма, тогда пройдет ставка за 2.09.

Выигрыш Даниилом хотя бы одной партии можно взять за 1.47.

На то, что соперники на двоих сделают больше трех брейков в матче, котировка — 1.85. Такая же выставлена и на ТМ 3.5.

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Янник Синнер — Даниил Медведев: прогноз и анализ полуфинала ATP Finals 18 ноября 2023 года

Перед полуфиналами ATP Finals важно знать один интересный факт: в последний раз четыре первых номера «посева» вошли в топ-4 решающего турнира года в 2020-м, и тогда титул забрал Даниил Медведев. В 1/2 того ивента он одолел Рафаэля Надаля, а в финале справился с Домиником Тимом. Тот путь до трофея был непростым, но кажется, что сейчас будет еще сложнее.

В предстоящем полуфинале россиянина ждет встреча с Синнером. Даниил фактически сам выбрал в соперники итальянца, уступив в заключительном матче группового этапа Алькарасу. В противном случае его ждала схватка с Джоковичем, и это не сулило ничего хорошего. Впрочем, и от Янника можно ждать беды — он выиграл у Медведева два последних очных матча, которые состоялись этой осенью.

Прежде Даниил не испытывал проблем с этим соперником: забрал шесть первых очных игр, в том числе на Итоговом турнире в 2021 году. Однако во второй половине этого сезона Синнер очень серьезно прибавил и стал чаще обыгрывать топов — за последние полтора месяца в его активе появились победы над шестью из семи участников ATP Finals (за исключением Зверева).

«Сейчас он в лучшей форме — результаты это доказывают. Так что он способен на все, — заявил Медведев. — В Вене я хорошо ответил на то, что он предложил в Пекине, но все равно проиграл. Так что нужно сыграть еще лучше, еще лучше реагировать на его удары». В финале пекинского турнира Янник был неотразим — он мощнейше подавал и вообще не ошибался на тай-брейках, победив в двух сетах. Но было очевидно, что поддерживать такой уровень постоянно он не сможет, и в Вене Даниил навязал серьезную борьбу, уступив в трех партиях.

На Итоговом турнире россиянин выглядит еще лучше, чем на тех соревнованиях. В первом туре он в двух сетах обыграл Рублева, а во втором — Зверева, и лишь в третьем в ничего не значащем для себя матче уступил Алькарасу. Синнер же оказался единственным игроком, который добился максимума — обыграл Циципаса, Джоковича и Руне.

Прогноз и ставка на матч Янник Синнер — Даниил Медведев

Даниилу будет очень непросто: мало того что Синнер находится в отличной форме, так еще и играет дома. Конечно, в Турине публика не настолько агрессивная и безумная, как в Париже, но все равно постарается вывести Медведева из себя. К счастью, он держит себя в руках лучше, чем Рублев, но если матч пойдет не по его сценарию, Даниил может выйти из себя.

Нервы будут на пределе, а соперник будет давить — именно это Синнер делал в предыдущих встречах с Медведевым. Поэтому россиянину придется много рисковать, в том числе на своей подаче. А это неминуемо приводит к двойным ошибкам, которые и так проскакивают у Даниила в большом количестве.

К слову, в Вене он допустил в матче с Янником восемь даблфолтов, в Пекине — четыре, а еще шесть пришлись на победную встречу в Майами.

Рекомендуемая ставка: Медведев допустит три и более двойных ошибок за 1.59.

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