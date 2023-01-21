Прогноз и ставка на матч серии А «Ювентус» — «Аталанта» 22 января 2023 года

С туринцев сняли 15 очков за финансовые махинации.

22 января в 19-м туре чемпионата Италии состоится весьма интригующий матч — «Ювентус» сразится с «Аталантой». Игра пройдет в Турине на «Альянц Стэдиум» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 22.40 мск. Главным арбитром назначен Ливио Маринелли.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Ювентус» — «Аталанта» 22 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам. На победу «Ювентуса» можно поставить с коэффициентом 2.20, вероятность такого исхода — примерно 46%. На ничью и успех «Аталанты» котировки одинаковые — 3.50 (по 27%).

Вариант «гости не проиграют» доступен за 1.72. В последних двух матчах против туринцев бергамаски набрали четыре очка.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.04, ТМ 2.5 — в 1.83.

Эксперты так и не определились, забьют команды друг другу или нет: обмен можно взять за 1.86, противоположный исход — за 1.94.

На то, что одна из команд забьет два гола подряд, коэффициент — 1.89. На три мяча в ряд котировка — 4.60.

В трех из четырех последних матчах с участием «Ювентуса» один из таймов обязательно заканчивался вничью. Такое условие предложено взять за 1.53.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 идет за 6.30;

успех бьянконери 1:0 — за 6.90;

2:1 — за 8.50.

«Ювентус» — «Аталанта»: прогноз и анализ матча 19-го тура серии А 22 января 2023 года

«Ювентус» вляпался в очередной громкий скандал — суд Федерации футбола Италии снял с клуба 15 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций. Бьянконери подали апелляцию, но пока все равно опустились с третьего на десятое место в таблице, а его боссы — Аньелли, Недвед и другие — были отстранены от футбола на различные сроки.

Что касается результатов, то в последнее время туринцы хотя в основном побеждали, но не блистали. После чемпионата мира они провели четыре матча и в трех из них победили, но скромно: на последних минутах выиграли у «Кремонезе» (1:0), «Удинезе» (1:0) и «Монцы» (2:1) в Кубке Италии. Поражение от «Наполи» было единственным на этом отрезке и всего третьим в чемпионате, но зато каким: бьянконери пропустили пять мячей.

Теперь «Ювентусу» предстоит встретиться с командой, которая, как и «Наполи», любит и умеет побеждать крупно. В последних пяти встречах бергамаски со счетом 5:2 обыграли «Специю», забили восемь мячей «Салернитане» (8:2), отправили по два мяча в ворота «Болоньи» (2:1) и той же «Специи» (2:2 в чемпионате). Команда Джан Пьеро Гасперини входит в топ-5 самых результативных в серии А — на ее счету уже 34 мяча в 18 встречах (1.88 гола за игру). На то, что она пробьет «Ювентус» дважды, котировка — 2.90.

К слову, забить больше одного раза «Аталанте» в ворота «Ювентуса» не удается на протяжении пяти официальных матчей. При этом бергамаски крайне редко уступают этому сопернику — в десяти последних встречах проиграли всего дважды.

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Аталанта»

«Ювентус» с трудом обыгрывает даже маленькие команды со дна таблицы — одолел «Кремонезе» и «Монцу» благодаря голам в заключительные 15 минут встречи. А с ярким и настырным «Наполи» получил сразу пять голов.

«Аталанта» на хорошем ходу — выиграла три последних матча с общим счетом 15:5. При этом бергамаски традиционно сильно играют против «Ювентуса» — уступили ему всего два раза в предыдущих десяти встречах. Скорее всего, команда Гасперини наберет очки и в ближайшем матче.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.72.