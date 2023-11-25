«Ювентус» и «Интер» борются за первое место. Шахматы Аллегри и Индзаги не скрасят даже Лаутаро и Влахович

Прогноз и ставка на матч серии А «Ювентус» — «Интер» 26 ноября 2023 года

Друг с другом команды действуют осторожно.

«Ювентус» — «Интер» — центральная вывеска 13-го тура серии А. Команды занимают второе и первое места в чемпионате и по результатам поединка могут поменяться позициями. Игра пройдет 26 ноября в Турине на «Альянц Стадиум» и начнется в 22.45 по московскому времени. Главный арбитр — Марко Гуида. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 22.40 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Ювентус» — «Интер» 26 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение нерадзурри: поставить на победу команды Симоне Индзаги можно с коэффициентом 2.28, что составляет примерно 42% вероятности. Успех «Старой синьоры» доступен за 3.30 (29%), раздел очков предложен с такой же котировкой.

В прошлом сезоне «Ювентус» в чемпионате дважды всухую обыграл «Интер» (2:0 и 1:0). Поставить на то, что в предстоящей встрече подопечные Макса Аллегри хотя бы не уступят, можно за 1.68.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.20;

• 0:0 — за 7.06;

• победа «Интера» 1:0 — за 7.44.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.11, ТМ 2.5 — за 1.72.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.88, обратный вариант идет за 1.93.

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«Ювентус» — «Интер»: прогноз и анализ матча серии А 26 ноября 2023 года

Команды разделяет в турнирной таблице всего два очка: нерадзурри после 12 туров набрали 31 балл, бьянконери — 29. «Интер» оступился всего в двух турах — уступил «Сассуоло» (1:2) и сыграл вничью с «Болоньей» (2:2). Команда Индзаги действительно выглядит очень мощно: в 16 матчах во всех турнирах оформила 13 побед при одном поражении. К схватке с «Ювентусом» коллектив из Милана подошел после шести подряд побед.

«Старая синьора» тоже неплохо смотрится, но в отличие от «Интера» не участвует в еврокубках и до января (пройдет 1/8 финала Кубка Италии) может сосредоточиться только на чемпионате. «Ювентус» демонстрирует потрясающую игру в обороне: в последних семи матчах серии А пропустил всего однажды, а за весь сезон позволил себя огорчить лишь семь раз. Сразу четыре пропущенных прилетело от «Сассуоло» (2:4). На счету парней Аллегри уже восемь сухих игр.

Нерадзурри пропустили еще меньше — всего шесть мячей. А из 16 матчей во всех турнирах сразу 10 закончились для «Интера» всухую. Правда, против «Ювентуса» не выступит два основных защитника черно-синих: Алессандро Бастони и Бенжамен Павар травмировались незадолго до встречи со «Старой синьорой». Также повреждение у Хуана Куадрадо, который только этим летом сменил «Альянц Стэдиум» на «Джузеппе Меацца».

У «Ювентуса» тоже будет не хватать нескольких важных игроков: травмированы капитан Данило и основной полузащитник Мануэль Локателли, также повреждения у Тимоти Веа и Маттиа де Шильо, который недоступен еще с предсезонки.

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Интер»

Команды крайне редко устраивали яркие очные поединки: в последних 10 встречах во всех турнирах лишь дважды забили три мяча на двоих за 90 минут. Вдобавок в текущем сезоне оппоненты показывают отличную игру в обороне: «Ювентус» пропускает в среднем 0,58 гола за матч, «Интер» — ровно 0,5. «Старая синьора» периодически испытывает проблемы в атаке: в трех из четырех предыдущих туров выжала лишь один забитый мяч.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2 за 2.34.

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