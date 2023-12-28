Чтобы не выпасть из гонки за титул, «Юве» необходимо прихлопнуть «Рому». В прошлом сезоне туринцы не сделали этого ни разу

Прогноз и ставка на матч серии А «Ювентус» — «Рома» 30 декабря 2023 года

«Волки» увезли ничью с «Альянц Стадиум» и победили дома.

30 декабря «Рома» приедет в гости к «Ювентусу». Поединок 18-го тура серии А состоится в Турине на «Альянц Стадиум». Начало — в 22.45 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» покажут игру в прямом эфире с 22.40 (мск).

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Ювентус» — «Рома» 30 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET склоняются к победе хозяев: поставить на черно-белых можно с коэффициентом 2.11, это примерно 44% вероятности. Успех римлян доступен за 4.16 (24%), ничья — за 3.12 (32%).

В прошлом сезоне джаллоросси не уступили «Юве» на «Альянц Стадиум» (1:1). Считаете, что и теперь «волки» точно наберут очки? Опцию Х2 оценили в 1.80.

Специалисты сомневаются, что поединок получится результативным. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.66, обратный вариант — за 1.46.

В предыдущем выезде «Рома» всухую сгорела «Болонье» (0:2). На то, что парни Жозе Моуринью не поразят ворота туринцев, предложили котировку 2.14.

Рынок на обмен точными ударами представлен за 2.29, «обе забьют — нет» дали за 1.63.

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«Ювентус» — «Рома»: прогноз и анализ матча серии А 30 декабря 2023 года

В нынешнем сезоне туринцы уступили всего однажды — в сентябре получили четыре пробоины от «Сассуоло» (2:4). После той осечки «зебры» идут на 12-матчевой серии без проигрышей и взобрались на вторую строчку таблицы. «Старая синьора» даже могла встретить Рождество в двух баллах от лидирующего «Интера», но в позапрошлом туре потеряла очки в гостях у «Дженоа» (1:1).

Атака черно-белых блистает далеко не всегда: на этапе без поражений чаще всего побеждали с минимальным счетом (1:0). В первой пятерке бомбардиров и ассистентов чемпионата нет ни одного футболиста «Юве», а среди представителей топ-4 реже туринцев (26) отличалась лишь «Болонья» (21). «Интер» наколотил 41, «Милан» — 31. Зато команда Макса Аллегри одна из лучших в серии А по пропущенным — в ее пассиве 11 мячей. Меньше получил только «Интер» (7).

«Рома» забила больше «Ювентуса» (30), но теряла очки гораздо чаще — у джаллоросси четыре ничьи и пять поражений. Правда, за последние семь туров «волки» проиграли всего раз — «Болонье» (0:2). Это слегка отбросило римлян от зоны Лиги чемпионов — теперь они замыкают топ-6 с отставанием в три балла от четвертого места.

Под руководством Жозе Моуринью снова расцвел Ромелу Лукаку — бельгиец забил восемь мячей и делит третью строчку в топе бомбардиров с Оливье Жиру. Пауло Дибала и вовсе возглавляет список лучших ассистентов на пару с Маркусом Тюрамом — у обоих по шесть результативных пасов. Столько же было у аргентинца за весь прошлый чемпионат.

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Рома»

В прошлом сезоне туринцы ни разу не одолели «волков» — разошлись «миром» на «Альянц Стадиум» (1:1) и уступили в Риме (0:1). Но в нынешней встрече ничью для «зебр» справедливо будет приравнять к неудаче: «Юве» идет на внушительной серии без поражений и больше не может позволить себе терять очки, иначе отставание от «Интера» станет пугающим. Парни Жозе Моуринью в шести последних выездах добыли всего одну победу. Зато проиграли аж трижды.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 1.5 гола за 1.94.

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