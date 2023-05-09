Команды проводили не слишком яркие матчи.

11 мая пройдут первые полуфиналы Лиги Европы, в одном из них сойдутся «Ювентус» и «Севилья». Матч пройдет в Турине на «Альянц Стадиум» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Севилья» 11 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: взять триумф «старой синьоры» можно с коэффициентом 1.81, что составляет примерно 54% вероятности исхода. Успех гостей предложен с котировкой 4.78 (20%) — это наименее ожидаемый результат матча. Ничья идет за 3.64 (26%).

«Севилья» считалась серьезным аутсайдером еще в 1/4 финала, где схлестнулась с «Манчестер Юнайтед». Но андалусийцы прикончили англичан (5:2 по сумме), не проиграв им ни разу. Поставить на то, что в Турине парни Хосе Луиса Мендилибара тоже не уступят, можно за 2.06.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи намекают на существенное преимущество хозяев:

• победа 1:0 дана за 6.19;

• ничья 1:1 — за 6.81;

• 0:0 — за 7.20.

Аналитики сомневаются в том, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.72.

Поставить на то, что отличатся оба коллектива, можно за 2.06. Обратный рынок предложен с коэффициентом 1.77.

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«Ювентус» — «Севилья»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 11 мая 2023 года

«Севилья» — автор главной сенсации прошлого раунда турнира. Команда из Андалусии прошла «Манчестер Юнайтед»: на «Олд Траффорд» испанцы в самом конце вырвали ничью (2:2), а в ответной встрече на домашнем стадионе прикончили манкунианцев (3:0) и выскочили в полуфинал. Красно-белые, которые одно время в ла лиге даже шли в зоне вылета, сейчас выглядят неплохо — проиграли лишь однажды за девять матчей во всех турнирах.

Правда, с «Ювентусом» не сыграет несколько важных футболистов «Севильи». Травмированы выходившие против «МЮ» центральные защитники Маркао и Танги Ньянзу, еще не восстановился основный полузащитник Хоан Хордан.

У «старой синьоры» нет таких серьезных проблем с составом: лечатся только Маттиа Де Шильо и Кайю Жорже, но даже и без травм они вряд ли бы появились в стартовом составе. При этом главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри с осторожностью высказался о предстоящем противостоянии.

«Сложная команда, они здорово выглядят и хорошо контролируют мяч. Они выиграли столько титулов Лиги Европы, поэтому у них определенно есть преимущество. Признаки последней игры в Манчестере были в их пользу», — высказался рулевой «бьянконери».

«Юве» незадолго до свидания с «Севильей» закрыл пятиматчевую серию без побед, за которую трижды уступил по 0:1 и забил всего два гола. Туринцы перекрыли кислые результаты двумя выигрышами подряд в серии А.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Севилья»

«Ювентус» — одна из самых прагматичных банд плей-офф Лиги Европы. За шесть встреч туринцы оформили четыре сухие победы и дважды сгоняли вничью (по 1:1). «Старая синьора» почти не пропускает, но и немного отличается: в четырех играх «Юве» выжал по одному голу, а больше двух (три) заколотил лишь однажды.

В матчах «Севильи» тоже редко полыхало — в плей-офф ЛЕ до противостояния с «МЮ» лишь однажды было забито больше двух мячей. А в пяти из шести поединков с участием андалусийцев отличался только один коллектив. В полуфинале вряд ли обе команды изменят стиль и понесутся в атаку, даже несмотря на наличие одних из лучших снайперов плей-офф — Анхеля ди Марии (четыре гола) и Юссефа Эн-Несири (три).

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.72.

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