Педро уже размялся на «Спартаке» и готов пригубить «Балтику». В этом ему помогут другие бразильцы Семака

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Зенит» — «Балтика» 7 апреля 2024 года

Команда Сергея Игнашевича забила меньше всех в чемпионате.

7 апреля «Зенит» в 23-м туре чемпионата России примет «Балтику». Поединок пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 16.20 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Балтика» 7 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в успехе хозяев. На выигрыш «Зенита» можно поставить с коэффициентом 1.27, вероятность такого исхода — примерно 77%. Ничья доступна за 6.20 (15%), триумф калининградцев — за 11.0 (8%).

«Балтика» не победила в семи выездах РПЛ подряд. Верите, что парни Сергея Игнашевича не уступят самому богатому клубу страны? Для фантастов есть опция Х2 за 3.97.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.64, ТМ 2.5 — в 2.22. Обмен результативными ударами идет за 2.15, обратный рынок получил котировку 1.68.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна победа «Зенита» со счетом 2:0. На этот исход дан коэффициент 5.20.

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«Зенит» — «Балтика»: прогноз и анализ матча 23-го тура РПЛ 7 апреля 2024 года

Сине-бело-голубые ворвались во вторую половину сезона довольно успешно — три победы и две ничьих во всех турнирах. В чемпионате питерцы потеряли очки с «Крыльями» на выезде (1:1) и «Спартаком» дома (0:0). Зато отомстили красно-белым в первом полуфинале Кубка России (2:1).

Благодаря тому, что конкуренты в минувший уик-энд тоже оступились, бразильская группировка Сергея Семака возглавляет забег за титулом: отрыв от «Краснодара» составляет один балл, а от «Динамо» — три. «Зенит» забил больше всех в РПЛ (40), а по пропущенным (19) лучше лидера только «Краснодар» (18).

Главный снайпер питерского клуба — Матео Кассьерра, который набрал 18+5 во всех турнирах. На втором месте — Иван Сергеев (11+3). Еще один перспективный бомбардир — новичок Педро, дважды огорчивший «Спартак».

Семаку недоступны два латераля — Марио Фернандес и Даниил Круговой. Первый травмирован, второй отправлен в «Зенит-2» до конца сезона. Плюс вызывает вопросы состояние Андрея Мостового — во встрече со «Спартаком» полузащитника заменили из-за повреждения.

Против «Балтики» сине-бело-голубые играли редко — всего четыре раза в XXI веке. На 2023-й пришлось сразу три разборки: обменялись домашними победами на групповом этапе Кубка России (1:0 в Калининграде и 2:1 в Санкт-Петербурге), также «Зенит» оказался сильнее в первом круге чемпионата (2:0).

После перерыва калининграды выступают кисло — всего одна победа за пять матчей. Команда Сергея Игнашевича провела два поединка с конкурентами по борьбе за выживание, но с «Сочи» разошлась «миром» (0:0), а «Оренбургу» и вовсе проиграла (0:1). Сейчас «Балтика» на 15-м месте, до спасительной 12-й строчки не хватает трех очков.

В первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России тоже не повезло — калининградцы дома уступили ЦСКА (0:1).

Лучший бомбардир коллектива Игнашевича — Анхело Родригес. Чилиец забил шесть мячей во всех турнирах. Лучший по гол+пас — атакующий полузащитник набрал 2+6. У «Балтики» двое травмированных: Иван Остойич и Гедеон Гузина.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Балтика»

Преимущество сине-бело-голубых колоссально во всем. Сложно представить, что питерцы помогут конкурентам за титул и не обыграют аутсайдера — еще и дома. Единственный вопрос — как это будет. «Балтика» — самая незабивная команда сезона, которая выдавила всего 14 мячей за 21 тур. И «Зенит», как обладатель второй по надежности обороны в лиге, вряд ли ощутит угрозу со стороны парней Игнашевича.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.68.

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