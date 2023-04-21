Сине-бело-голубые не проигрывают динамовцам восемь домашних матчей кряду.

22 апреля в 24-м туре чемпионата России встретятся «Зенит» и «Динамо». Игра на «Газпром Арене» начнется по свистку арбитра Виталия Мешкова в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 18.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо» 22 апреля 2023 года

Букмекеры выбрали фаворитом «Зенит». На его успех предложен коэффициент 1.49, что соответствует 65% вероятности результата. Ничья идет за 4.80 (20%), а победа москвичей — за 6.40 (15%).

В двух из трех последних очных поединков «Динамо» не проиграло. Поставить на победу гостей или ничью можно за 2.71.

«Зенит» забил москвичам в пяти предыдущих встречах, а динамовцы отличились в пяти из семи игр. Обмен голами идет за 1.80, обратный рынок — за 2.00.

Эксперты ожидают от команд результативных атакующих действий. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.32.

Самый вероятный исход — победа «Зенита» со счетом 2:0. Поставить на него можно за 6.93.

«Зенит» — «Динамо»: прогноз и анализ матча 24-го тура РПЛ 22 апреля 2023 года

Питерцы потеряли очки в прошлой игре с «Ростовом» (0:0). А два тура назад парни Семака уступили ЦСКА (0:1). Лучший бомбардир команды и чемпионата России Малком (16 голов) молчит уже больше месяца — в последний раз забил четыре матча назад. Но небольшая турбулентность не сказалась на месте в турнирной таблице: отрыв «Зенита» от «Ростова» — девять очков. Кроме того, у петербургского клуба лучшая атака в стране (57 мячей в 23 поединках).

История противостояния с бело-голубыми говорит в пользу Семака и компании. Питерский клуб не проиграл «Динамо» 10 из 12 домашних матчей. Плюс по игре при родных болельщиках «Зенит» — лучший в России (10 побед в 11 встречах). Сине-бело-голубые забили в пяти очных играх подряд, «динамовцы» — в пяти из семи. 16 марта соперники сошлись в рамках Кубка России: москвичи на «Газпром Арене» выбили «Зенит» из турнира (1:1, 5:4 пен.).

Команда Славиши Йокановича в прошлой игре взяла верх над «Пари НН» (3:1). Это первая победа за три матча во всех турнирах. Лучший бомбардир клуба Федор Смолов (восемь голов) впервые отличился в РПЛ после нового года — забил с точки. В результате команда зафиксировалась на пятой строчке таблицы с 39 очками — отставание до места в четверке составляет пять баллов. Относительно первой восьмерки динамовцы действуют средне: они четвертая команда РПЛ как по забитым мячам (42), так и по пропущенным (30).

В лазарете «Динамо» пропадает защитник Диего Ласкальт. Уругваец пропустил все матчи весенней части сезона. В игре с «Зенитом» не поможет и защитник Саба Сазонов. Он дисквалификацирован из-за перебора желтых карточек.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Динамо»

«Зенит» великолепен дома: у сине-бело-голубых 10 побед при родных фанатах и всего одно поражение. История противостояния тоже говорит за питерцев: они выиграли у москвичей восемь домашних встреч в РПЛ. Да, команда Семака уступила динамовцам по пенальти в Кубке России, но это лишь добавит ей мотивации.

«Динамо» цепко действует в гостях. Команда Йокановича не проиграла семь из 11 выездных матчей в РПЛ. При этом Смолов и компания много забивают при чужих болельщиках — 19 мячей, это четвертый показатель в чемпионате. Но и пропускают часто — в девяти поединках.

Команды повторят результат кубковой игры и огорчат друг друга, но на этот раз «Зенит» сделает все возможное для победы. На их стороне положительная история встреч с «Динамо» и желание компенсировать потерю очков в двух из четырех последних матчей РПЛ.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.