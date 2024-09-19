Глушенков по-прежнему вне игры. Правда, «Факелу» от этого не легче

У воронежцев девять поражений в 12 матчах сезона.

«Зенит» в девятом туре РПЛ примет «Факел» из зоны вылета. Игра пройдет 21 сентября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, начало — в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.00 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Факел» 21 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают петербуржцев огромными фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.20, что составляет приблизительно 82% вероятности. Выигрыш воронежцев дан за 15.0 (5%), ничья предложена с котировкой 7.00 (13%).

В июле «Зенит» разнес «Факел» в первом туре группового этапа Кубка России (3:0). Вероятность того, что в предстоящей встрече коллектив Дмитрия Пятибратова хотя бы не уступит, оценена в 7.00.

Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата поединка отражают превосходство сине-бело-голубых:

• 2:0 — за 5.20;

• 3:0 — за 5.80;

• 1:0 — за 6.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.40.

Рынок «обе забьют» предложен за 2.28, противоположный вариант идет за 1.58.

Почувствуй желанный вкус победы! Хватай фрибет 3000 рублей и включайся в игру вместе с Winline

«Зенит» — «Факел»: прогноз и анализ матча РПЛ 21 сентября 2024 года

Петербуржцы располагаются во главе турнирной таблицы, набрав 20 очков в восьми матчах. Команда Сергея Семака допустила всего две осечки — ничьи с «Химками» (1:1) и «Спартаком» (0:0). «Зенит» за 13 игр во всех турнирах не потерпел ни одного поражения в основное время, а к предстоящей встрече подошел после трех сухих побед с общим счетом 6:0. В прошлом туре сине-бело-голубые выковали три балла в нервной схватке с ЦСКА (1:0) — единственный мяч забил аргентинский новичок Лусиано Гонду, на счету которого уже три гола в двух дебютных играх за клуб.

При этом от травмы до сих пор не восстановился лучший бомбардир «Зенита» Максим Глушенков — на его счету девять голов во всех турнирах, а в РПЛ он наколотил семь и с этим результатом лидирует в лиге. Дата возвращения россиянина по-прежнему не ясна. «У него перелом, и когда он сможет нам помочь — зависит от нашего медицинского штаба. Когда ему разрешат играть, тогда он и сможет нам помогать. Четыре недели — наверное, это недостаточно, чтобы полноценно срослась кость. Перелом сложный, операция непростая», — объяснил Семак.

«Зенит» впечатляет непробиваемостью в обороне. За восемь туров чемпионата команда пропустила лишь однажды — от «Химок». А всего за 13 матчей во всех турнирах в воротах петербуржцев побывало лишь четыре мяча. Сразу 10 поединков петербуржцы закончили на ноль. Это может стать огромной проблемой для «Факела» — в последних шести матчах во всех турнирах команда отличилась всего два раза и с тремя мячами является самой нерезультативной в РПЛ.

Проблемы «Факела» не только у чужих ворот, но и перед своими: воронежцы пропустили в чемпионате 14 раз — больше лишь у четырех команд. Коллектив Пятибратова идет в зоне вылета на 15-й строчке, набрав всего пять очков — у последнего «Ахмата» столько же. В 12 играх во всех турнирах команда из Воронежа проиграла в девяти, одержав всего одну победу — над «Оренбургом» (1:0) в шестом туре РПЛ.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Зенит» — «Факел»

У хозяев уже продолжительное время недоступны Максим Глушенков, Сергей Волков и Родригао.

У гостей нет проблем с составом.

«Зенит» — «Факел»: статистика личных встреч

В июле петербуржцы разнесли соперника в Кубке России (3:0). Всего команды встречались 27 раз, петербуржцы победили в 17 встречах, проиграв всего пять раз.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Факел»

Вероятно, предстоящий матч пойдет по сценарию кубковой встречи в июле. «Зенит» пропустил лишь однажды за восемь туров чемпионата, зато сам отличился 19 раз — это 2,38 раза за 90 минут. «Факел» в трех предыдущих играх из четырех во всех турнирах уступил с разницей минимум в два мяча, хотя встречался с куда менее грозными соперниками — «Рубином», «Акроном» (по 0:2) и «Ростовом» (1:4).

Рекомендуемая ставка: Ф1(-2) за 1.93 (если «Зенит» выиграет с разницей в два мяча, случится возврат).

Почувствуй желанный вкус победы! Хватай фрибет 3000 рублей и включайся в игру вместе с Winline