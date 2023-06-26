«Зенит» — фаворит международного Кубка PARI Премьер. Чемпионы России попробуют выиграть турнир второй год подряд

С 1 по 15 июля состоится розыгрыш международного турнира «Кубок PARI Премьер». На стадионах «Газпром Арена» и «Смена» в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» (Россия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Фенербахче» (Турция) и «Нефтчи» (Азербайджан). Букмекерская компания PARI проанализировала шансы команд на итоговую победу.

По оценкам аналитиков PARI, самые высокие шансы забрать трофей — у «Зенита». Сделать ставку на итоговую победу чемпионов России в Кубке PARI Премьер можно по коэффициенту 1.72. Спрогнозировать можно и неудачу «Зенита». Если команда Сергея Семака завершит турнир на любом месте, кроме первого, сыграет котировка 2.00.

Среди других участников Кубка PARI Премьер выше всего котируются шансы «Фенербахче». Предсказать итоговый триумф стамбульского клуба в Санкт-Петербурге можно за 2.90. Правда, намного более вероятно, что победа туркам не достанется. Коэффициент на этот исход равен 1.35.

Третий по шансам фаворит турнира — «Црвена Звезда». Победа команды из Белграда котируется за 4.70. Если же сербы уедут из Санкт-Петербурга без трофея, сыграет ставка за 1.15.

Наименее очевидный претендент на триумф в Кубке PARI Премьер — «Нефтчи». Шансы клуба из Баку на победу в турнире оцениваются коэффициентом 25.0. Спрогнозировать любое место «Нефтчи», кроме первого, можно за 1.01.

Кубок PARI Премьер.

По формуле турнира каждый из участников сыграет с каждым по одному матчу. В случае ничьей по итогам 90 минут футболисты порадуют зрителей серией пенальти. За победу в основное время команда получит три очка, за успех по пенальти — два, а за поражение — одно. Проигрыш в основное время очков не приносит. Команда, набравшая больше всего очков, станет победителем Кубка PARI Премьер.

«Зенит» примет участие в Кубке PARI Премьер второй раз подряд. В прошлом году чемпионы России стали победителями турнира. Остальные команды поборются за трофей впервые. «Црвена Звезда», как и «Зенит», по итогам сезона-2022/23 выиграла национальный чемпионат и приедет в Санкт-Петербург в статусе участника Лиги чемпионов. «Фенербахче» занял второе место в турецкой суперлиге, а «Нефтчи» — третье в азербайджанской премьер-лиге. Эти клубы начнут предстоящий сезон еврокубков с квалификации Лиги конференций.