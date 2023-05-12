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«Зенит» — «Краснодар»: Малком и Сергеев устроят праздник для Петербурга, но напорются на рога «быков»

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар» 13 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Малком («Зенит»).
Фото Global Look Press
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Парни Семака не проигрывали краснодарцам пять лет.

13 мая в 27-м туре чемпионата России встретятся «Зенит» и «Краснодар». Игра на «Газпром Арене» начнется по свистку арбитра Романа Сафьяна в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 16.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
13 мая, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Краснодар

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар» 13 мая 2023 года

Букмекерская контора Olimpbet выбрала фаворитом «Зенит». На его успех предложен коэффициент 1.47, что соответствует 67% вероятности исхода. «Мирный» результат идет за 4.98 (19%), триумф гостей — за 6.58 (14%).

«Краснодар» не уступил в восьми из 10 последних встреч. Поставить на победу гостей или на ничью можно за 2.80.

В пяти из шести прошлых столкновений «быки» и «Зенит» пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.47.

Команды не забили друг другу лишь однажды за 10 очных матчей. Обмен точными выстрелами оценен в 1.72, обратный рынок — в 2.11.

Наиболее вероятный счет, по мнению букмекеров, — 2:0 в пользу хозяев. На этот итог представлена котировка 7.38.

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«Зенит» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча 27-го тура РПЛ 13 мая 2023 года

В прошлом туре питерцы в пятый раз подряд завоевали титул чемпионов России, обыграв «Спартак» (3:2). У них лучшие показатели в лиге по числу побед (20) и проигрышей (2), больше всех забито (68), меньше всех пропущено (15). А еще команда Сергея Семака идет на шестиматчевой серии без поражений, которая включает пять викторий.

За последние три тура сине-бело-голубые здорово разошлись в атаке и отличились 11 мячами. Шесть из них закинул лучший бомбардир петербуржцев и РПЛ — Малком (22 гола). В позапрошлом туре бразилец оформил покер в ворота «Крыльев Советов».

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В первом круге «Зенит» обыграл «Краснодар» с минимальным счетом (1:0). История встреч с «быками» говорит в пользу парней Семака: краснодарский клуб выиграл лишь один из 10 прошлых матчей. Это было пять лет назад — в апреле 2018-го (2:1 на «Газпром Арене»).

Сейчас коллектив Владимира Ивича идет на шестой строчке в таблице, и максимум, которого он сможет добиться в этом сезоне, — подняться на одно место выше. Сейчас «Краснодар» и «Ахмат» разделяет балл.

«Быки» — одна из самых забивных команд РПЛ. Больше точных ударов только у «Зенита» и «Спартака» (57). Но при этом краснодарцы пропустили 42 раза — больше всех в первой восьмерке.

В прошлом туре «Краснодар» прервал неудачную серию из четырех поединков без побед, обыграв «Крылья» (2:1). Один из мячей вколотил лучший бомбардир «быков» Джон Кордоба (12). Только за 2023-й колумбиец оформил 11 результативных действий (восемь голов и три ассиста).

Но перед игрой с питерцами Ивич столкнулся с несколькими потерями: из-за дисквалификации не сыграет защитник Кристиан Рамирес. А еще с травмами вылетели Кайо, Егор Сорокин, Никита Кривцов, Александр Черников и Кади.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Краснодар»

«Зенит» великолепен при своих фанатах: в этом сезоне выиграл 12 раз из 13. В семи домашних матчах питерцы не пропустили — это лучший показатель в РПЛ. Кроме того, сине-бело-голубые не уступили «быкам» в девяти встречах подряд, победив в семи из них. После этой игры на «Газпром Арене» будут праздновать чемпионство — парни Семака захотят поддержать хорошее настроение очередным триумфом.

Но и «Краснодару» есть за что зацепиться. «Зенит» пропустил в четырех из пяти последних туров. В очных противостояниях «быки» отличились в девяти из 11 столкновений. Сейчас у Ивича и компании тоже все в порядке впереди: результативные выстрелы были в 13 из 15 поединков. А лучший бомбардир команды Кордоба стабильно забивает с начала года.

В итоге «Зенит» воспользуется огромным преимуществом в классе и мотивации, но расслабленная игра в обороне и острые рога «быков» не оставят шансов на «сухарь».

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.72.

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