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Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«Зенит» откроет Кубок PARI Премьер матчем с «Нефтчи». Клиенты БК верят в победу команды Сергея Семака

Сергей Семак.
Фото Getty Images
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1 июля чемпион России «Зенит» сыграет с азербайджанским «Нефтчи» в матче открытия международного турнира Кубок PARI Премьер. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы команд и изучила, как ставят клиенты на субботнюю игру.

По оценкам аналитиков PARI, «Зенит» — очевидный фаворит предстоящей встречи. Сделать ставку на победу команды Сергея Семака в основное время можно по коэффициенту 1.25, что соответствует примерно 77% вероятности. Котировки на ничью составляют 6.60 (приблизительно 15%). Предсказать сенсацию в виде успеха «Нефтчи» предлагается за 12.5 (около 8%).

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Спрогнозировать можно и общую победу «Зенита» — с учетом возможной ничьей по итогам 90 минут и серии пенальти. При таком раскладе успех петербургского клуба котируется за 1.14 (порядка 84% вероятности). Общий успех «Нефтчи» идет в линии за 5.90 (около 16%).

Клиенты PARI уверены в победе петербуржцев — около 94% от всего объема ставок на исход матча приходится на команду Сергея Семака.

Правда, вероятность увидеть «послематчевую лотерею» невелика. Согласно оценкам аналитиков, матч, скорее всего, завершится в основное время. Этому событию соответствует котировка 1.12. Спрогнозировать серию пенальти можно по коэффициенту 5.40.

Аналитики ждут, что команды порадуют зрителей как минимум тремя голами. Ставки на это событие принимаются по коэффициенту 1.48. Если же «Зенит» и «Нефтчи» пробьют тотал больше 3.5, сыграет котировка 2.20. Спрогнозировать голы обоих соперников можно за 1.95. Противоположный исход оценивается коэффициентом 1.87.

В линии на точный счет преобладающий вариант — победа «Зенита» 2:0 за 7.00. Кроме того, можно поставить на чемпионов России с форой (-1.5) за 1.70. Также максимально высока вероятность того, что именно петербуржцы откроют счет в матче. Заключить пари на первый гол в исполнении «Зенита» можно за 1.25.

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Клиентам PARI также доступны дополнительные ставки на матч петербургской и бакинской команд. В частности, победу «Зенита» в первом тайме и по итогам игры можно взять за 1.90. Вероятность того, что последний гол в матче забьет «Нефтчи», оценивается коэффициентом 3.80. Если же зайдет прогноз на голы обеих команд в каждом из таймов, поставленная сумма увеличится в 11 раз.

Кубок PARI Премьер пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. Помимо «Зенита» и «Нефтчи», в турнире выступят сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Фенербахче». «Зенит» участвует в Кубке PARI Премьер второй раз подряд. Прошлым летом команда Семака завоевала главный трофей футбольного межсезонья. Остальные команды — дебютанты турнира.

По формуле турнира каждый из участников сыграет с каждым по одному матчу. В случае ничьей по итогам 90 минут футболисты порадуют зрителей серией пенальти. За победу в основное время команда получит три очка, за успех по пенальти — два, а за поражение — одно. Проигрыш в основное время очков не принесет. Победителя Кубка PARI Премьер определит итоговая турнирная таблица.

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Расписание турнира

1 июля. 19.30. «Зенит» — «Нефтчи» («Газпром Арена»)

4 июля. 19.30. «Црвена Звезда» — «Зенит» («Газпром Арена»)

8 июля. 19.30. «Нефтчи» — «Црвена Звезда» («Смена»)

9 июля. 19.30. «Зенит» — «Фенербахче» («Газпром Арена»)

12 июля. 19.30. «Фенербахче» — «Црвена Звезда» («Смена»)

15 июля. 14.00. «Нефтчи» — «Фенербахче» («Смена»)

Футбол
ФК Зенит
ФК Нефтчи
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