Южанам грозит второе поражение подряд.

2 октября лидер чемпионата России «Зенит» в 11-м туре проведет важнейший матч, против главного преследователя — «Ростова». Встреча состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.15 мск можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Главный арбитр — Владимир Москалев из Воронежа.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов» 2 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» полноправным фаворитом встречи. На победу команды Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 1.32, это приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.00 (16%), успех «Ростова» — за 9.90 (9%).

Нанесут ли сине-бело-голубые сопернику первое поражение в РПЛ? Вариант «гости не проиграют» идет за 3.60.

Лучше подстраховать южан можно с помощью форы — Ф2(+1.5) оценена в 2.00. Ф1(-1.5) в таком случае — 1.87.

Если считаете, что матч получится результативным, возьмите тотал больше 2.5 мяча за 1.56 или ТБ 3.5 за 2.35.

На обмен голами и на то, что его не будет, котировка одинаковая — 1.90.

«Ростов» — лидер сезона по заработанным пенальти (восемь). На 11-метровый в предстоящем матче коэффициент — 2.35.

Наиболее вероятный точный счет выглядит так: победа хозяев 2:0 за 6.60.

«Зенит» — «Ростов»: прогноз и анализ матча 11-го тура РПЛ 2 октября 2022 года

Обе команды неудачно вышли из мини-отпуска, возникшего из-за матчей сборных, но потерпели поражения при разных обстоятельствах. Проигрыш «Ростова» в Грозном читался: южане после двух побед и лидерства в группе Кубка России вышли полуторным составом и не сдержали значительно более мотивированного оппонента (1:3). Тем более Карпину, также покидавшему команду ради сборной России, важнее было не вымотать игроков перед выездом в Санкт-Петербург.

«Зенит» же сыграл явно ниже своих возможностей. Синие-бело-голубые приехали в Москву, чтобы в очередной раз отлупить «Спартак», но получили сами: Промес и Соболев разобрались с экспериментальной обороной питерцев и закатили три безответных мяча. Притом что нападение у них было солидное — с Малкомом, Сергеевым, Мантуаном и другими. Вообще в результате разгромной победы над «Оренбургом» со счетом 8:0 питерцы будто растратили основной запас голов: «Динамо» второй мяч забили в добавленное время в большинстве, а «Спартак» и «Крылья» вовсе не пробили.

На то, что в ворота «Ростова» влетит меньше двух мячей, коэффициент — 3.10. ИТМ1 (1.5) доступен за 1.69.

К слову, южане если и пропустят много, то наверняка ответят. По крайней мере, в последних матчах с сине-бело-голубыми им удавалось серьезно надавить на оборону соперника: в трех играх командой Карпина было забито шесть мячей, по два за 90 минут. Примерно столько же «Ростов» забивает в среднем по этому сезону — 1.9.

На ИТБ2 (1.5) котировка — 4.50, на ИТМ2 (1.5) — 1.21.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Ростов»

Конечно, атака «Зенита» в последних матчах вызывает вопросы, но все-таки моментов команда создает довольно много, а значит, голы придут. Тем более дома, где сине-бело-голубые забили во всех играх в этом году.

Конечно, если хозяева сыграют основным составом и забудут про проблемы последних встреч, то обязаны победить — по составу и уровню игры они далеко впереди южан. Однако проблемы в обороне вряд ли в один момент покинут питерцев, поэтому игра должна получиться результативной.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.83.